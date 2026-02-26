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RADIKALNI POTEZI

Tadić o gašenju BHRT-a: Naš proizvodni program došao je do zida

kolege koje su radile i tokom rata u BiH kažu da nisu doživjele ništa slično, ističe Tadić

Neda Tadić. BHRT

Z. V.

26.2.2026

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine suočava se s ozbiljnom finansijskom i operativnom krizom, zbog čega je danas privremeno prekinut program. 

O teškim uslovima rada i problemima u produkciji govorila je Neda Tadić, direktorica programa BHRT-a na današnjoj konferenciji za medije.

- Odluka da privremeno prekinemo program nije bila laka. Dugi niz dana razmišljali smo i raspravljali o ovom radikalnom potezu. Većina uposlenika BHRT-a doživjela je ovu situaciju veoma emotivno – kolege koje su radile i tokom rata u BiH kažu da nisu doživjele ništa slično – ističe Tadić.

Tadić ističe da je proizvodni program BHRT-a došao je do zida.

- Moramo se oslanjati isključivo na vlastiti entuzijazam i improvizaciju jer više nemamo resurse potrebne za kvalitetnu produkciju. Uslovi rada novinara i ostalih kolega daleko su od normalnih, tehnička oprema se često kvari, scenografija je zastarjela, a budžet za terenske aktivnosti sve manji – upozorava Tadić.

Prema riječima Tadić ljudi napuštaju kuću jer traže stabilnije poslove, što dodatno otežava funkcionisanje BHRT-a.

- Ako se situacija ne promijeni, bojim se da ćemo sve češće morati otkazivati emisije te prikazivati reprize i arhivske sadržaje.Ipak, mogu potvrditi da ćemo dati maksimum i do posljednjeg dana dostojanstveno iznositi program. Da li će doći do kolapsa, zavisi od onih koji donose odluke, ali nažalost, prisiljeni smo tražiti poštivanje zakona i naših elementarnih prava – kaže Tadić.

Tadić je istakla i da je dugo postojala pogrešna percepcija da se javni servis finansira iz budžeta.

Sa konferencije održane danas - Avaz
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- Drago mi je što smo intenzivnom kampanjom uspjeli razbiti predrasude i demantovati te laži. Građani sve više shvataju da BHRT čuva naš kolektivni identitet i arhivu te bilježi kulturno naslijeđe. BHRT radi isključivo u interesu svih građana naše zemlje i nije zavisan ni o jednoj političkoj partiji. Čitajući reakcije na društvenim mrežama, vidjela sam, između ostalog, pozitivne komentare vezano za prenos Olimpijskih igara – ističe Tadić.

# BHRT
# PROGRAM
# NEDA TADIĆ
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