Tadić o gašenju BHRT-a: Naš proizvodni program došao je do zida

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine suočava se s ozbiljnom finansijskom i operativnom krizom, zbog čega je danas privremeno prekinut program.

O teškim uslovima rada i problemima u produkciji govorila je Neda Tadić, direktorica programa BHRT-a na današnjoj konferenciji za medije.

- Odluka da privremeno prekinemo program nije bila laka. Dugi niz dana razmišljali smo i raspravljali o ovom radikalnom potezu. Većina uposlenika BHRT-a doživjela je ovu situaciju veoma emotivno – kolege koje su radile i tokom rata u BiH kažu da nisu doživjele ništa slično – ističe Tadić.

Tadić ističe da je proizvodni program BHRT-a došao je do zida.

- Moramo se oslanjati isključivo na vlastiti entuzijazam i improvizaciju jer više nemamo resurse potrebne za kvalitetnu produkciju. Uslovi rada novinara i ostalih kolega daleko su od normalnih, tehnička oprema se često kvari, scenografija je zastarjela, a budžet za terenske aktivnosti sve manji – upozorava Tadić.

Prema riječima Tadić ljudi napuštaju kuću jer traže stabilnije poslove, što dodatno otežava funkcionisanje BHRT-a.

- Ako se situacija ne promijeni, bojim se da ćemo sve češće morati otkazivati emisije te prikazivati reprize i arhivske sadržaje.Ipak, mogu potvrditi da ćemo dati maksimum i do posljednjeg dana dostojanstveno iznositi program. Da li će doći do kolapsa, zavisi od onih koji donose odluke, ali nažalost, prisiljeni smo tražiti poštivanje zakona i naših elementarnih prava – kaže Tadić.