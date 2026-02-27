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SARAJEVO

Snimak dronom / Mladi pročitali zahtjeve ispred Tužilaštva KS

Tu su pročitali svoje zahtjeve, a uslijedila su obraćanja i porodica koje su ranije prošle sličnu golgotu

Protesti u Sarajevu. Avaz

Piše: Evelin Trako

27.2.2026

Iako se danas ispred Zemaljskog muzeja okupio nešto manji broj ljudi na osmim protestima nakon smrti Erdoana Morankića, tokom same šetnje okupio se nešto veći broj.

Oni su stigli pred Tužilaštvo KS, čijim radom nisu zadovoljni.

Tu su pročitali svoje zahtjeve, a uslijedila su obraćanja i porodica koje su ranije prošle sličnu golgotu.

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# SARAJEVO
# PROTESTI
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