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NOVI UGOVOR ZA LOBIRANJE

RS od 1. januara plaća firmu Lucas Compton 40.000 dolara mjesečno

Ugovor je uime Vlade RS-a potpisao ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić

Zlatan Klokić. RTRS

M. Až.

27.2.2026

Vlada Republike Srpske od 1. januara plaća firmu Lucas Compton 40.000 dolara mjesečno za lobiranje u Vašingtonu.

Prema ugovoru registrovanom sredinom februara u FARA-i, riječ je o mjesečnoj naknadi koja će trajati do 31. decembra, što znači da će Vlada RS-a ukupno izdvojiti 480.000 dolara javnog novca za ovu svrhu.

Dokument predviđa da će Lucas Compton provoditi analize i davati savjete Vladi RS-a kako bi poboljšali svoj status u Vašingtonu. Uz to, firma će ključne dokumente i tačke politike vlasti u RS-u prenositi relevantnim političarima i medijima u SAD-u te davati sugestije za efikasnije poruke prema akterima u Washingtonu.

Iz Lucas Comptona navode da će biti obezbijeđena i "stalna komunikacija" s uredom predsjednika SAD-a, kongresmenima, senatorima, članovima kabineta i drugim akterima.

Ugovor je uime Vlade RS-a potpisao ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić, a u ime firme Lucas Compton predsjednik kompanije Travis Lucas.

# VLADA RS
# ZLATAN KLOKIĆ
# LOBIRANJE
# SAD
# BIH
# LUCAS COMPTON
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