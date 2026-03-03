Bosanskohercegovački heroj Naser Orić slavi 59. rođendan

Na današnji dan 1967. godine, u Srebrenici je rođen Naser Orić, bosanskohercegovački heroj i legendarni komandant odbrane Srebrenice. U aprilu 1992. godine bio je jedan od osnivača Teritorijalne odbrane BiH u Potočarima te njen komandant, a iste godine, u junu, imenovan je i komandantom Teritorijalne odbrane Srebrenice i okolnih mjesta. Godine 1994., 1. januara, sve jedinice pod komandom Nasera Orića preimenovane su u Komandu 8. operativne grupe “Srebrenica” Armije Republike Bosne i Hercegovine, a Orić je zbog izuzetne hrabrosti i zasluga u odbrani zemlje 12. jula iste godine unaprijeđen u brigadira. Oslobođen optužbi Početkom 1995. godine, njegova 8. operativna grupa postala je 28. divizija 2. korpusa Armije BiH, a on ostao njen komandant sve do maja 1995. godine. Međunarodni sud u Hagu pravosnažnom odlukom od 3. jula 2008. godine oslobodio je Orića optužbi za indirektnu odgovornost ratnog zločina ubistva sedam i mučenje 11 srpskih zarobljenika u periodu od 1992. do 1993. godine.

Svjetski dan divljih vrsta . Troplet.ba Svjetski dan divljih vrsta . Troplet.ba

Danas je Svjetski dan divljih vrsta Danas se obilježava Svetski dan divljih vrsta, koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija na 68. zasjedanju 2013. godine. Cilj obilježavanja ovog datuma jeste buđenje svijesti u ljudima o važnosti očuvanja i zaštite svih živih bića na Zemlji te njihovoj neraskidivoj povezanosti. Na ovaj dan, edukacijom javnosti nastoji se povećati svijest svakog pojedinca o važnosti očuvanja svake vrste kao nezamjenjive karike u lancu sveukupne bioraznolikosti. 1652. – Rođen engleski pisac Tomas Otvej (Thomas Otway), čije se stihovane tragedije odlikuju poetskim darom i snažnom tragikom, prožetom sentimentalnošću u slikanju ljudskih emocija. Djela: “Spasena Venecija”, “Siroče”, “Don Karlos”. 1703. – Umro engleski fizičar Robert Huk (Hooke), sekretar Kraljevskog društva u Londonu, koji je usavršio barometar, teleskop, mikroskop i gravitaciju nebeskih tijela. Autor je Zakona o istezanju elastičnih tijela (Hukov zakon). 1792. – Preminuo škotski arhitekt i dekorater Robert Adam, jedan od tvoraca neoklasicističkog stila u arhitekturi. Projektirao je mnoge javne zgrade izuzetne elegancije, posebno u Londonu, koje se odlikuju karakterističnim “prozračnim” stilom, nazvanim njegovim imenom. 1847. – Rođen američki fizičar škotskog porijekla Aleksander Grejam Bel (Alexander Graham Bell), pronalazač telefona. Poslije studija medicine u Edinburgu i Londonu preselio se u SAD i posvetio liječenju gluhih. Telefon je patentirao 1876. u Bostonu, što mu je donijelo slavu, ali i brige. Patent nije bio zaštićen, pa su ga mnogi pokrali i tek je 1886. Vrhovni sud SAD presudio da je on jedini vlasnik patenta.

Fra Mihovil Sučić . Hrcak.srce.hr Fra Mihovil Sučić . Hrcak.srce.hr

Umro fra Mihovil Sučić, bh. svećenik i ljekar 1865. – Umro fra Mihovil Mijo Sučić, bosanskohercegovački svećenik i ljekar, jedan od prvih hirurga u BiH, po kojem je nazvana Kantonalna bolnica u njegovom rodnom Livnu. Teologiju je završio, 1845., u Veneciji, a hirurgiju, 1850., u Padovi. Desetak godina živio je u Fojnici i kao ljekar djelovao po srednjoj Bosni. Od 1860. do 1864. ponovo je boravio u Italiji, a potom se vratio u Samostan Gorica u Livnu. U Muzeju na Gorici čuva se fra Mijina ostavština od izuzetne kulturne vrijednosti. Tu su njegove stručne knjige: više od stotinu svezaka sve iz prve polovine 19. stoljeća, ljekarska vaga, hirurški i zubarski instrumenti i drugo. 1915. – Osnovan Nacionalni savjetodavni odbor za aeronautiku (NACA), prethodnik NASA-e. 1923. – Izašao prvi broj časopisa “Time”, američkog magazina koji se smatra jednim od najprominentnijih, a pokriva svjetske teme iz politike, nauke i društva. 1931. – Sjedinjene Američke Države prihvatile “The Star-Spangled Banner” (Zastava posuta zvijezdama) kao službenu državnu himnu. 1954. - Jelica Sretenović, srbijanska glumica, koja se proslavila ulogom Koviljke Koke Stanković u kultnoj jugoslavenskoj TV seriji “Bolji život”, slavi 72. rođendan. Kao djevojčica bila je članica dječijeg dramskog studija Bate Miladinovića i glumila u nekoliko TV drama. U analima Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu ostat će zabilježeno da je Jelica jedna od najmlađih studenata te institucije, budući da je fakultet upisala sa svega 16 godina. 1962. - Rođena Džeki Džojner-Kersi (Jackie Joyner-Kersee), američka atletičarka, trostruka osvajačica zlatne olimpijske medalje. Džeki je prva žena u historiji koja je u disciplini sedmoboja ostvarila više od 7.000 bodova, tačnije 7.291 bod. Taj rekord ostvarila je na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine, gdje je, osim pobjede u sedmoboju, osvojila zlato i u disciplini skok u dalj.

Dragan Stojković Piksi . Mondo.ba Dragan Stojković Piksi . Mondo.ba