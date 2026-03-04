Danas počinje dvodnevna sjednica VSTV-a BiH

Dvodnevna sjednica Visokog sudskog tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) počet će danas.

Na dnevnom redu prvog dana sjednice bit će razmatran Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (FBiH). Na dnevnom redu je i Izvještaj o realizaciji Programa rada VSTV-a BiH za 2025. godinu.

Bit će razmatran Pravilnik VSTV-a BiH u vezi sa izvještajima o imovini i interesima, Anexa A Modaliteta za angažman nezavisnih stručnjaka država članica EU za vanjsko praćenje rada Odjela za postupanje po izvještajima o imovini i interesima VSTV-a BiH i Uputstva za popunjavanje izvještaja kao i Izjašnjenje o Informaciji o provedenoj kontroli izvještaja o imovini i interesima.

Na dnevnom redu je usvajanje Uputstva o načinu popunjavanja obrasca izvještaja o imovini i interesima sudaca, tužitelja i članova Vijeća i podnošenje i razmatranje izvještaja o radu tužilaštva od glavnih tužilaca čiji rad ocjenjuje VSTV BiH.

Milanko Kajganić, glavni tužilac Tužilaštva BiH, podnijeti će izvještaj o radu tog tužilaštva. Bit će podneseni i izvještaji o radu Republičkog javnog tužilaštva RS, Federalnog tužilaštva FBiH i Tužilaštva Brčko distrikta BiH.

Na sjednici VSTV-a BiH će biti i prezentirani i razmatrani izvještaji glavnih tužilaca o procesuiranju predmeta korupcije i organiziranog kriminala.

Drugog dana sjednice bit će imenovane sudije u sudovima u Federaciji BiH i RS-u.

Na dnevnom redu je i Informacija o aktivnostima predstavnika VSTV-a BiH u Evropskoj komisiji za učinkovitost pravosuđa (CEPEJ).

Između ostalog, na dnevnom redu drugog dana sjednice VSTV-a BiH je i utvrđivanje godišnje ocjene rada suca Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu čiji rad ocjenjuje VSTVBiH, Informacija o ocjenjivanju rada nositelja pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštava za 2025. godinu kao i Informacija o podacima o predmetima visokog nivoa korupcije i organiziranog kriminala – presjek stanja sa danom 31.12.2025. godine.