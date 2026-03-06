Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba otvoreno: Biometriju koče preko žalitelja

Uz vladajuću politiku, sada uvođenje biometrijske tehnologije na biračka mjesta u Bosni i Hercegovini opstruiraju i profesionalni žalitelji, navodi za „Dnevni avaz“ predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) Jovan Kalaba.

Dokumentacija je obimna i svaki detalj se mora provjeriti, ali dajemo sve od sebe i očekujem odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u narednih nekoliko dana, kaže on. Tim CIK-a radi prekovremeno i vikendom, ali je teško reći da li ćemo stići do oktobra. To bi moglo zavisiti od vanjskih faktora na koje ne možemo utjecati, dodaje Kalaba.

Blokade i žalitelji

Novac za projekt je postao operativan tek prošle sedmice. Svi su deklarativno pristalice uvođenja tehnologije, ali u praksi nam nude samo opstrukcije i odgađanja, navodi on.

Zbog manjka kadrova, CIK je morao angažovati vanjske stručnjake za ovaj složeni tender, jer Vijeće ministara BiH opstruiše novu sistematizaciju CIK-a i zapošljavanje IT stručnjaka. U normalnim državama ovakve kompleksne tendere ne radi jedna agencija nego država, objašnjava.

- Ko god je mogao, podmetnuo nam je nogu na ovom projektu. Politika naročito. Ali mi radimo profesionalno i nezavisno i ne pokušavamo se ne obazirati - kaže Kalaba.

Kalaba dodaje da na svaki korak tenderske procedure stiže žalba profesionalnog žalitelja, odnosno firme koje ne ispunjava uslove tendera, ali koristi pravo na žalbu da uspori proces. To im, nažalost, dozvoljava Zakon o javnim nabavkama, objašnjava on.

- Mi imamo žalbu firme, koja uopšte ne ispunjava uslove, a koja se žali i na tendersku dokumentaciju, i na otvaranje ponuda, ama na sve na što se moglo žaliti oni su se žalili. Onda ljudi moraju odvojiti dan-dva da pišu odgovore na te žalbe, pa proces onda ide u Kancelariju za žalbe BiH, koja opet ima svoje rokove.

Ima li rokova?

Nakon što CIK izabere ponuđača, ostale firme imaju rok od 10 dana da ulože žalbu, na koju CIK mora odgovoriti u roku od pet dana. Ako CIK ne usvoji žalbu, predmet preuzima Kancelarija za razmatranje žalbi BiH, sa rokom za odlučivanje do 30 dana. Zbrojeno, to može odgoditi proces i do 45 dana, pa i duže u slučaju probijanja rokova.

Kalaba nije htio spekulisati kada će biti prekasno, ali je jasno da ugovor s izabranom firmom CIK mora potpisati do sredine maja, kako bi bilo vremena za uvođenje biometrije do oktobra. Naime, potrebna su tri do četiri mjeseca za instaliranje i testiranje skenera i softvera. Zatim je potrebno obučiti i članove biračkih odbora za rad s opremom.

Ako ugovor i bude potpisan, pitanje je hoće li izabrana firma uspjeti da ispoštuje ono što je obećala u ponudi, ili će građani u oktobru gledati iste izborne krađe glasova.

Ponuđači

Pri otvaranju ponuda u prostorijama CIK-a, 2. februara, bilo je primjetno da je ponuda firme „Provis“ iz Bijeljine bila s najmanje dokumentacije. „Provis“ se inače bavi prodajom i instalacijom audio i video opreme. Dragan Pajkanović, direktor „Provisa“, na upit „Avaza“ odbio je komentarisati učešće na ovom tenderu.

Uz firmu iz Bijeljine, konkurisale su sarajevske firme „Artco Group“ d.o.o. i „Smartmatic“ d.o.o., te grupa ponuđača predvođena firmom „Planet Soft“ iz Banje Luke. U ovoj grupi su još i kompanije „Core“ d.o.o. iz Sarajeva, „Katarina“ d.o.o. iz Mostara te južnokorejska kompanija „Miru Systems“.

Jedine kompanije koje imaju relevantno iskustvo digitalizacije izbornog procesa su korporacije „Miru Systems“ i „Smartmatic“. „Miru System“ je uvodio biometrijske skenere na biračka mjesta u zemljama poput Filipina, DR Konga, Iraka, a poznati su po izdržljivim terenskim skenerima. Sarajevski „Smartmatic“ je, ustvari, kćerka istoimene globalne korporacije i vjerovatno najpoznatije ime u svijetu elektronskog glasanja. „Smartmatic“ se fokusira na sigurnosti podataka te nude hardvere i softvere poznate po otpornosti na fizičke i digitalne manipulacije.

Tender za nabavku sistema za identifikaciju birača i skenera za glasačke listiće vrijedan više od 112 miliona KM je raspisan u novembru prošle godine. Od ponuđača je tenderom traženo da preciziraju koje tehnologije i uređaje nude, kako oni funkcionišu u praksi, koliko traju isporuka i obuka osoblja, te koja je cijena ponude.