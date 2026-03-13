Derviš Salem Šehović: Vrijedni čuvar tradicije i zajedništva

Kada bi na ovom svijetu bilo više ljudi poput derviša Salema Šehovića iz mjesta Vukeljići kod Fojnice, svakodnevica bi bila mnogo ljepša i vedrija.

- Nije Bošnjak, nije musliman i nije vjernik onaj koji ima ogromnu trpezu, a zna da mu komšija nema što da jede - jednostavnim, a tako istinitim riječima pojašnjava Šehović, ne samo suštinu mubarek ramazanskih dana, nego i svakodnevice koju treba da živi svaki čovjek.

Derviš vrijedno čuva tradiciju, zajedništvo i svoju blagodat dijeli sa svim dobrim ljudima, nebitno koje su vjere pa tako već punih deset godina organizira iftare u svom muzeju i sahat-kuli u Vukeljićima na kojima okuplja muslimane, ali i sve druge ljude dobre duše, nebitno koje su vjere ili nacije.

On tvrdi da ramazan nije mjesec samo za muslimane, nego da muslimani svojim primjerom trebaju dati i komšijama do znanja da blagodat koju njima Allah da podijele i s drugima, kako bi taj mubarek mjesec svi voljeli.

Ove godine, na prvom iftaru ugostio je pet nacija i narode triju religija, od crnogorskog mitropolita Mihaila, fra Mirka Majdandžića, kojeg naziva bratom, zatim Nenada Čanka, olimpijskog šampiona Šabana Trstenu iz Makedonije, Imera Kadriovskog, novinare, glumce, estradne umjetnike, hafize, efendije, učače ilahija i kasida, do običnih građana, djece, pa je čak dio prostora posvetio za invalidne osobe, kako bi im olakšao dolazak.

U vremenu kada su razlike često u prvom planu, derviš Salem Šehović svojim primjerom pokazuje koliko je, zapravo, jednostavno okupiti ljude oko iste trpeze i podsjetiti ih da su dobrota, poštovanje i komšijska briga vrijednosti koje nas sve povezuju.