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Počelo asfaltiranje tomislavgradskog naselja Bobari

Po završetku ovih radova, započelo je asfaltiranje dijela ulica, čime će se značajno unaprijediti komunalna infrastruktura

Počelo asfaltiranje tomislavgradskog naselja Bobari. Fena

FENA

16.3.2026

Nakon što su završeni infrastrukturalni radovi na podzemnim instalacijama, radovi na izgradnji oborinske i fekalne kanalizacije te fekalnih priključaka, u ponedjeljak je počelo asfaltiranje tomislavgradskog naselju Bobari istok.

U listopadu prošle godine završena je druga faza izgradnje kanalizacije na ovom području, vrijednost ugovorenih radova iznosila je 480.144 KM, a obuhvaćali su izgradnju oborinske kanalizacije i fekalnih priključaka na istočnom dijelu naselja Bobari.

Po završetku ovih radova, započelo je asfaltiranje dijela ulica, čime će se značajno unaprijediti komunalna infrastruktura.

U prethodnom razdoblju završeni su svi radovi na zapadnoj strani naselja, uključujući izgradnju oborinske kanalizacije i priključaka za fekalnu odvodnju.

U proteklih godinu dana, za projekte izgradnje kanalizacije u naselju Bobari, potpisani su ugovori ukupne vrijednosti 1.296.240 KM.

Za izgradnju kanalizacije Bobara u usvojenom Proračunu Općine Tomislavgrad navodi se da je predviđen ostatak ugovora I faze, vrijednosti 816.096 i cijeli ugovor za II fazu vrijednosti 480.144 KM, potpisan također u 2025. godini, za koji će realizacija krenuti u 2026. godini.

To je samo dio cjelokupnog projekta izgradnje infrastrukture u naselju Bobara ukupne vrijednosti 5 milijuna KM.

# TOMISLAVGRAD
# ASFALTIRANJE
# BOBARI
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