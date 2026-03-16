Počelo asfaltiranje tomislavgradskog naselja Bobari

Nakon što su završeni infrastrukturalni radovi na podzemnim instalacijama, radovi na izgradnji oborinske i fekalne kanalizacije te fekalnih priključaka, u ponedjeljak je počelo asfaltiranje tomislavgradskog naselju Bobari istok.

U listopadu prošle godine završena je druga faza izgradnje kanalizacije na ovom području, vrijednost ugovorenih radova iznosila je 480.144 KM, a obuhvaćali su izgradnju oborinske kanalizacije i fekalnih priključaka na istočnom dijelu naselja Bobari.

Po završetku ovih radova, započelo je asfaltiranje dijela ulica, čime će se značajno unaprijediti komunalna infrastruktura.

U prethodnom razdoblju završeni su svi radovi na zapadnoj strani naselja, uključujući izgradnju oborinske kanalizacije i priključaka za fekalnu odvodnju.

U proteklih godinu dana, za projekte izgradnje kanalizacije u naselju Bobari, potpisani su ugovori ukupne vrijednosti 1.296.240 KM.

Za izgradnju kanalizacije Bobara u usvojenom Proračunu Općine Tomislavgrad navodi se da je predviđen ostatak ugovora I faze, vrijednosti 816.096 i cijeli ugovor za II fazu vrijednosti 480.144 KM, potpisan također u 2025. godini, za koji će realizacija krenuti u 2026. godini.

To je samo dio cjelokupnog projekta izgradnje infrastrukture u naselju Bobara ukupne vrijednosti 5 milijuna KM.