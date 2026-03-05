U Tomislavgradu nastavljeni radovi na uređenju gradskog groblja

Započeli su radovi na izgradnji oproštajnog trga u Tomislavgradu i time nastavljeni radovi na uređenju gradskog groblja "karaula", projektu vrijednim preko dva miliona konvertibilnih maraka.

Kako su naglasili iz Ureda načelnika općine Tomislavgrad, okončani su radovi na izgradnji mrtvačnice na gradskom groblju “Karaula“, a u okviru sljedeće faze uređenja groblja je i ova izgradnja oproštajnog trga, te kosturnice, parkinga, prometnice Tabašnica i ogradnih zidova.

Izvođač radova je firma Graditelj svratišta d.o.o.

Vrijednost cjelokupnog projekta, realizacijom kojeg će Tomislavgrad konačno dobiti mrtvačnicu i uređeno groblje, iznosit će preko dva miliona KM.