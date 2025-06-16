Ava Karabatić objavila video sa groblja: Starleta jeca i trese se

Hrvatska starleta i pjevačica Ava Karabatić podijelila je emotivne i bolne trenutke s groba svog oca, Ivice Karabatića. Na snimcima koje je objavila na društvenim mrežama vidi se kako jeca dok mu se obraća, očito skrhana tugom.

Bivša učesnica rijalitija dotjerana je stigla na grob, gdje je održala govor u suzama:

- Tata moj, znaj – uvijek ćeš biti u mom srcu i uvijek ću te voljeti. Za deset dana ti je rođendan, obećavam ti da neću dopustiti ljudima da me slome. Počivaj u miru... Znam da ne voliš tu rečenicu, jer ti si kao ja – izvan vremena - rekla je Karabatić.