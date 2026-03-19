Borenović: Dok region smanjuje akcize, kod nas paradoks

Poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Branislav Borenović kritikovao je SNSD zbog protivljenja ukidanju akciza na naftu i njene derivate, navodeći da zemlje u regionu već poduzimaju takve mjere kako bi ublažile rast cijena.

- Sve zemlje regiona smanjuju akcize na gorivo i intenzivno provode urgentne mjere kako bi zaustavili divljanje cijena goriva i time spriječili cjenovni inflatorni udar na građane i privredu. Jedino kod nas paradoks, apsurd!!! Vladajući SNSD se otvoreno suprotstavlja smanjenju cijena goriva, protiv su ukidanja ili smanjenja akciza - napisao je Borenović.

Ukidanje robnih rezervi RS

Dodao je da dodatni problem predstavlja ukidanje robnih rezervi Republike Srpske, te optužio vlast za izostanak konkretnih poteza koji bi olakšali situaciju građanima i privredi.

- Nije im dovoljno što su poništili Robne rezerve Republike Srpske, već i dalje besmislenim traženjem izgovora za nečinjenje otežavaju poslovanje našoj privredi, a život svojih građana čine skupljim i težim, kazeo je.

Dom naroda PSBiH

Borenović je izrazio očekivanje da će Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH potvrditi odluku Predstavničkog doma, te da će Vijeće ministara BiH provesti hitne mjere ukidanja akciza na gorivo tokom trajanja krize na tržištu naftnih derivata.

Zakon o akcizama

Podsjetimo, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je dopune Zakona o akcizama koje omogućavaju njihovo ukidanje u vanrednim okolnostima.

Prijedlog izmjena podržan je s 32 glasa za i šest protiv, a među onima koji ga nisu podržali bili su zastupnici SNSD-a, što su ranije i najavili.

Ovim izmjenama predviđena je mogućnost da Vijeće ministara BiH, u slučaju poremećaja na tržištu, privremeno smanji ili ukine akcize na gorivo kako bi se ublažile posljedice krize.