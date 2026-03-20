Stanivuković: SNSD blokira niže akcize dok građani trpe rast cijena

Gradonačelnik Banje Luke i lider PDP-a Draško Stanivuković poručio je da brojne evropske države već uvode konkretne mjere kako bi ublažile udar na životni standard građana, naglašavajući da su Italija, Slovenija i Srbija već snizile akcize na gorivo.

Istakao je da se i druge zemlje Evrope približavaju sličnim odlukama, prepoznajući potrebu da se građanima olakša svakodnevni život usljed rasta cijena uzrokovanog ratom na Bliskom istoku.

- Samo je u Bosni i Hercegovini standard očigledno toliko "visok" da, prema stavu Savez nezavisnih socijaldemokrata, nema potrebe za uvođenjem ove mjere. Jasno je da žive u potpuno drugačijoj realnosti u odnosu na građane - poručio je Stanivuković.

Nakon što je Zastupnički dom Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojio izmjene Zakona o akcizama, za koje nisu glasali zastupnici SNSD-a predvođeni Milorad Dodik, za njihovo stupanje na snagu potrebna je potvrda i u Domu naroda PSBiH.

Sjednica Doma naroda bit će održana naredne sedmice, ali bez delegata SNSD-a nije moguće donijeti konačnu odluku u ovoj instituciji državne vlasti.