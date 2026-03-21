Preminuo Mujo Masleša, dobra duša Lukomira

U 68. godini života preminuo je Mujo Masleša. Mujo je poslije agresije na BiH među prvima vratio se na Lukomir i sa sinom Narsidom i suprugom Minom pokrenuo restoran na samom ulazu u selo.

Bio je čovjek kojeg nista mogli zateći mrzovoljnog. Volio je svaki kamen, poljanu, drvo, svaku ljekovitu biljku, vodu na svom Lukomiru.