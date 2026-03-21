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TUGA

Preminuo Mujo Masleša, dobra duša Lukomira

Dženaza će biti klanjana sutra na mezarju na Lukomiru

Mujo Masleša sa suprugom. E. Trako / Avaz

Piše: Evelin Trako

21.3.2026

U 68. godini života preminuo je Mujo Masleša. Mujo je poslije agresije na BiH među prvima vratio se na Lukomir i sa sinom Narsidom i suprugom Minom pokrenuo restoran na samom ulazu u selo.

Bio je čovjek kojeg nista mogli zateći mrzovoljnog. Volio je svaki kamen, poljanu, drvo, svaku ljekovitu biljku, vodu na svom Lukomiru.

A kamoli da nije volio ljude a voljeli su i ljudi njega.

- Bujrum, bujrum - dočekivao je svakoga na svojoj kapiji raširenih ruku i osmijeha.

Dženaza će biti klanjana sutra na mezarju na Lukomiru u 13 sati.

Poznat termin dženaze. Avaz

Obezbijeđen je prijevoz u 9 i 30 sati ispred Amko komerca na Aneksu sa zaustavljanjem na Ilidži na terminalu te u Hadžićima ispod podvožnjaka.

Hvala ti, dobri čovječe na svakom dočeku reporterima "Dnevnog avaza".

# LUKOMIR
# MUJO MASLEŠA
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