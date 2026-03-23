Video / Vratile se rode u Bosansku Gradišku, to je dobar znak

Reporter "Avaza" danas je snimio gnijezdo roda u Bosanskoj Gradišci. Dokle god se rode vraćaju, to je dobar znak. Kao što kaže lik dobrog Milenka u seriji "Vratiće se rode", "one nam dođu kao rod".

Ove elegantne ptice lako je prepoznati po bijelom perju, crnim krilima i dugom crvenom kljunu. Njihova visina može doseći i do jednog metra, dok raspon krila prelazi dva metra, što ih čini impresivnim prizorom na nebu. Kreću se sporo i dostojanstveno, a najčešće ih možemo vidjeti kako hodaju po livadama i močvarama u potrazi za hranom.

Rode se hrane sitnim životinjama – žabama, zmijama, insektima, pa čak i malim glodarima. Upravo zbog toga imaju važnu ulogu u održavanju prirodne ravnoteže ekosistema. Njihovo prisustvo često se smatra znakom zdrave i očuvane prirode.

Posebno zanimljiv dio života roda jeste njihova migracija. Svake godine, krajem ljeta, rode iz Bosne i Hercegovine i šireg regiona sele se prema Africi, prelazeći hiljade kilometara. U proljeće se vraćaju na ista mjesta, često u ista gnijezda koja godinama obnavljaju. Ta gnijezda su obično smještena na dimnjacima, krovovima kuća ili stubovima, u blizini ljudi.

U narodnoj tradiciji, rode su simbol sreće, plodnosti i novog života.

Pogledajte video iz zraka.

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