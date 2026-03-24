Dodik: Opasnost je da Vukanović uđe u Vijeće ministara BiH

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik upozorio je da postoji opasnost da neko poput Nebojše Vukanovića uđe u Vijeće ministara BiH, dozvoli donošenje zakona i pretvori pomoćni organ u stvarnu vladu.

- Gledao sam sinoć emisiju zbog Radovana Kovačevića, a ne zbog Vukanovića. Vukanović kaže ‘što se vi bunite, taj prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH treba pustiti pred Vijeće ministara, jer Staša Košarac neće dozvoliti da prođe’. Neće, to je tačno, ali opasnost je da Vukanović uđe u Vijeće ministara i pusti taj zakon. To je problem - pojasnio je Dodik.

On je istakao da izvorni prihod pripada Republici Srpskoj i da niko drugi ne može njime upravljati.

- Ovim zakonom htjeli su stvoriti novu praksu. Što više odluka donosi Vijeće ministara, bliže ga približavate statusu vlade. Vijeće ministara nije vlada, već pomoćni organ po Ustavu. Ipak, pojedini iz opozicije iz Srpske guraju tu ideju, navodno radi zaštite građana - rekao je Dodik.