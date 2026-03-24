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Dodik: Opasnost je da Vukanović uđe u Vijeće ministara BiH

Što više odluka donosi Vijeće ministara, bliže ga približavate statusu vlade, rekao je Dodik

Milorad Dodik i Nebojša Vukanović. Screenshot

B. A.

24.3.2026

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik upozorio je da postoji opasnost da neko poput Nebojše Vukanovića uđe u Vijeće ministara BiH, dozvoli donošenje zakona i pretvori pomoćni organ u stvarnu vladu.

- Gledao sam sinoć emisiju zbog Radovana Kovačevića, a ne zbog Vukanovića. Vukanović kaže ‘što se vi bunite, taj prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH treba pustiti pred Vijeće ministara, jer Staša Košarac neće dozvoliti da prođe’. Neće, to je tačno, ali opasnost je da Vukanović uđe u Vijeće ministara i pusti taj zakon. To je problem - pojasnio je Dodik.

On je istakao da izvorni prihod pripada Republici Srpskoj i da niko drugi ne može njime upravljati.

- Ovim zakonom htjeli su stvoriti novu praksu. Što više odluka donosi Vijeće ministara, bliže ga približavate statusu vlade. Vijeće ministara nije vlada, već pomoćni organ po Ustavu. Ipak, pojedini iz opozicije iz Srpske guraju tu ideju, navodno radi zaštite građana - rekao je Dodik.

Predsjednik SNSD-a naglasio je da Vlada Republike Srpske štiti potrošače i da će donijeti odluke o vraćanju dijela sredstava od akciza na gorivo, 10% za privredu i 20% za građane RS-a.

- Vukanoviću je to populistička mjera, dok oni koji žele od Vijeće ministara napraviti vladu to ne shvataju - zaključio je Dodik, prenosi Srna.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# MILORAD DODIK
# SNSD
# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
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