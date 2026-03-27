U BiH danas danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme.

U nizinama sa kišom i susnježicom, a u višim područjima sa snijegom. Jače padavine se očekuju na području Krajine i sjeveru Bosne.

Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Temperatura zraka većinom između 1 i 6°C, na jugu zemlje od 6 do 12°C.

U Sarajevu oblačno. Povremeno može pasti malo kiše. Više padavina je tokom noći na subotu kada se očekuje da pada susnježica ili snijeg. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 2°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 6°C.