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NAJAVA METEOROLOGA

U BiH danas danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme

Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, sjevernog i sjeverozapadnog smjera

U Sarajevu oblačno. Facebook

A. O.

27.3.2026

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. 

U nizinama sa kišom i susnježicom, a u višim područjima sa snijegom. Jače padavine se očekuju na području Krajine i sjeveru Bosne. 

Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Temperatura zraka većinom između 1 i 6°C, na jugu zemlje od 6 do 12°C.

U Sarajevu oblačno. Povremeno može pasti malo kiše. Više padavina je tokom noći na subotu kada se očekuje da pada susnježica ili snijeg. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 2°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 6°C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# BIH
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