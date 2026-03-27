Interpol pokrenuo centar u Evropi: Slijedi novi talas migracija s Bliskog istoka

Fokus ECAMS-a je razbijanje mreža krijumčara ljudi, koje svake godine ugrožavaju živote stotina hiljada migranata. Samo prošle godine je deset osoba stradalo na granicama Bosne i Hercegovine, pokušavajući balkanskom rutom doći do Evropske unije, uglavnom usljed utapanja ili smrzavanja.

Evropa se priprema za nove talase migracija zbog rata na Bliskom istoku, koji ne pokazuje znakove smirivanja nakon skoro mjesec od prvih napada na Iran. Interpol je ove sedmice pokrenuo Evropski centar za borbu protiv krijumčarenja migranata (ECAMS).

Stanje u BiH

ECAMS je važan korak ka jačanju operativne i obavještajne koordinacije među državama članicama Europola, koje se sad fokusiraju na suzbijanje kriminalizacije migracija, navodi za „Dnevni avaz“ prof. dr. Nedžad Korajlić, rukovodilac studija sigurnosti na Centru za poslovne studije u Kiseljaku.

Novi pristup Europola podrazumijeva pravovremeno prikupljanje, razmjenu i analizu informacija o migrantskim rutama i krijumčarskim mrežama, navodi on. Tako bi agencije na vrijeme znale ko dolazi, kojim putem i s kojim namjerama, i mogle brže razbiti krijumčarske mreže koje eksploatišu i ugrožavaju migrante.

Ako želi odgovoriti na realnu mogućnost novog vala migracija, BiH mora ojačati tehničke i kadrovske kapacitete Granične policije, fragmentiranog sigurnosnog sistema, analitičko-obavještajnog sistema, kao i prihvatne i humanitarne kapacitete, navodi profesor Korajlić.

Ministarstvo sigurnosti BiH i Služba za upravljanje migracijama nisu odgovorili na pitanja „Avaza“ da komentarišu aktuelno stanje u oblasti migracija i pripreme domaćih institucija za očekivane izmjene u narednom periodu.

Prema podacima evropske granične agencije FRONTEX, ova godina mogla bi biti ključna za upravljanje granicama, jer će primjena Pakta EU polovinom godine donijeti strožije propise o migracijama i azilu, uključujući i punu digitalizaciju podataka o ulasku, izlasku i putovanju u EU, (EES i ETIAS sistemi).

Opao broj migranata

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) navodi da je prošle godine u BiH registrovano 13.987 neregularnih migranata, ili 44 posto manje nego 2024. godine. Uglavnom dolaze iz Afganistana, Egipta, Maroka, Turske i Sirijske Arapske Republike, a raste i broj državljana Sudana, koji su ove godine postali treća najzastupljenija nacionalnost.

Iz IOM-a navode da sukobi generalno prisiljavaju ljude da bježe iz svojih domova, što je već primijećeno širom Bliskog istoka, ali još nema direktnih reperkusija na migracione tokove duž zapadnobalkanske rute, koja je i dalje druga najprometnija, nakon centralnomediteranske rute.