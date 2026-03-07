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PREDAT SUDU BIH

Beograđanin s Interpolove potjernice uhapšen u Banjoj Luci

Tokom hapšenja, kod njega je pronađen lažirani pasoš BiH na "ukradeni" identitet državljana BiH

Beograđanin s Interpolove potjernice uhapšen u Banjoj Luci. Screenshot

M. Až.

7.3.2026

Muškarac inicijala P. G. iz Beograda, za kojim je Interpol raspisao međunarodnu potjernicu zbog krivičnog djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, sproveden je u Sud Bosne i Hercegovine radi ekstradicije.

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sinoć su uhapsili ovog muškarca na području Banje Luke.

Tokom hapšenja, kod njega je pronađen lažirani pasoš BiH na "ukradeni" identitet državljana BiH.

- Nakon završetka kriminalističke obrade, Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka bit će proslijeđen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu falsifikovanja, a osoba će biti predata u dalju nadležnost Suda BiH - naveli su iz MUP-a Republike Srpske.

# INTERPOL
# BANJA LUKA
# SUD BIH
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