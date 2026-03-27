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MUP TK

Zbog izljeva vode zatvoren regionalni put Kerep - Gradačac

Također, na magistralnom putu Ormanica – Gradačac zabranjen je saobraćaj za putnička vozila

Gradačac. Bet Radio/Facebook

M. Až.

27.3.2026

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, saobraćaj na regionalnom putu 465 Kerep - Gradačac je zatvoren zbog izljeva vode na kolovoz. Put je zatvoren za sav saobraćaj.

Također, na magistralnom putu Ormanica – Gradačac zabranjen je saobraćaj za putnička vozila. Vozači se upućuju na korištenje alternativnih pravaca kako bi izbjegli zastoje i moguće opasnosti.

MUP TK apeluje na građane da budu oprezni i da prate saobraćajne obavijesti dok traju otežani uvjeti na ovim pravcima.

# MUP TK
# GRADAČAC
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