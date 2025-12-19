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NA AUTOBUSKOJ STANICI

Iz MUP-a TK za "Avaz" o slučaju u kojem je vozač pretukao maloljetnicu u Gradačcu: Policijski službenici su postupili po navedenoj prijavi

U skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH, UP MUP TK-a nije u mogućnosti davati više informacija

MUP TK ima zaprimljenu prijavu o događaju. MUP TK / Facebook

Piše: Amila Ovčina

19.12.2025

Nakon što je „Dnevni avaz“ objavio vijest da je maloljetnu djevojku inicijala E. S. (17) u ponedjeljak u Gradačcu pretukao vozač autobusa Muamer Pašalić (48), dobili smo odgovor na naš upit iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno, dežurnoj službi Policijske stanice Gradačac je dana 15.12.2025. godine oko 07,15 sati prijavljeno da je vozač na autobuskoj stanici u Gradačcu fizički napao na 17-godišnjakinju.

- Policijski službenici su postupili po navedenoj prijavi, te u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku F BiH i Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku F BiH saslušali sudionike prijavljenog događaja, te poduzimaju sve potrebne radnje na utvrđivanju svih relevantnih činjenica, a prema uputama dežurnog kantonalnog tužioca, o čemu će, po okončanju Kantonalnom tužilaštvu tuzlanskog kantona biti dostavljen izvještaj na dalju odluku. U skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku F BiH, Uprava policije MUP TK-a nije u mogućnosti davati više informacija o konkretnom slučaju – odgovor je na naš upit iz Uprave policije MUP TK-a o ovome događaju.

Podsjećamo, prema saznanjima „Avaza“, muškarac je djevojku ugledao, prijetio joj, a potom je uhvatio za vrat i počeo je daviti i tući, što je potvrdila naša sagovornica koja je željela ostati anonimna. 

# NAPAD
# AUTOBUS
# MUP TK
# GRADAČAC
# VOZAČ
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