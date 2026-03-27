Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RIZIK POD POPLAVA

Gradačac u pripravnosti zbog obilnih padavina

Grad Gradačac je stavljen u stanje povećane pripravnosti zbog obilnih padavina koje su zahvatile šire područje sjeverne BiH

Gradačac u pripravnosti. Radio Bet

M. Až.

27.3.2026

Grad Gradačac je stavljen u stanje povećane pripravnosti zbog obilnih padavina koje su zahvatile šire područje sjeverne BiH.

Prema informacijama, vodostaji ulaze u kritičnu fazu, a na pojedinim lokacijama već je došlo do izlivanja, zbog čega su poplavljeni neki privatni objekti i putni pravci.

Sve nadležne službe Gradačca su na terenu i prate razvoj situacije u realnom vremenu.

Nadležne službe i spasilačke ekipe apeliraju na građane da budu oprezni, prate zvanične informacije i budu spremni na brzu reakciju u slučaju pogoršanja situacije.

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, saobraćaj na regionalnom putu 465 Kerep - Gradačac je zatvoren zbog izljeva vode na kolovoz. Put je zatvoren za sav saobraćaj.

# POPLAVE
# GRADAČAC
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.