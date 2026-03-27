Video / Sarajevo prekriveno snijegom: Zimska idila usred proljeća

Sarajevo je u petak navečer, 27. marta, dočekalo nove snježne padavine. Krupne pahulje prekrivaju ulice glavnog grada BiH, stvarajući pravu zimsku atmosferu.

Padavine su počele oko 21 sat, a meteorolozi su tokom dana upozoravali na velike količine mokrog i teškog snijega. To je prouzrokovalo velike probleme u elektroenergetskoj mreži, zbog čega je oko 50.000 korisnika na području Unsko-sanskog kantona trenutno bez struje.

Reporter „Avaza“ zabilježio je prizore sa sarajevskih ulica, koje možete pogledati u video prilogu.

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