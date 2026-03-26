Video / Snijeg se vraća u Sarajevo: Pad temperature i nove padavine

Nakon nekoliko dana ugodnijeg i stabilnijeg vremena, Sarajevo je ponovo zahvatio snijeg, donoseći pravi zimski ugođaj u proljetne dane.

Bijeli pokrivač prekrio je krovove, trotoare i parkove, podsjećajući građane da kalendarski dolazak proljeća ne znači i kraj zime, koja se ove godine očito ne predaje tako lako.

Prema prognozi za petak, 27. mart 2026. godine, očekuje se pretežno oblačno i nestabilno vrijeme širom zemlje. U nižim predjelima padat će kiša i susnježica, dok se u višim područjima očekuje snijeg. Intenzivnije padavine prognoziraju se u Krajini i na sjeveru Bosne.

Vjetar će biti umjerene jačine, uz povremeno jake udare, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Temperature zraka kretat će se većinom između 1 i 6 stepeni Celzijusa, dok će na jugu zemlje biti nešto toplije, od 6 do 12 stepeni.

U Sarajevu će preovladavati oblačno vrijeme, uz povremenu slabu kišu tokom dana. Ipak, više padavina očekuje se u noći na subotu, kada bi kiša mogla preći u susnježicu ili snijeg. Jutarnja temperatura bit će oko 2 stepena, dok se najviša dnevna temperatura očekuje oko 6 stepeni Celzijusa.