Bihać pod snijegom: Građani pozvani da uklone vozila s ulica

U Bihaću danas pada snijeg, a iz JKP Komrad d.o.o. Bihać upućen je ozbiljan apel građanima zbog najavljenih obilnih padavina koje bi, prema prognozama, mogle dosegnuti i do 50 centimetara.

- Zbog očekivanih izuzetno obilnih snježnih padavina, pozivamo građane da uklone vozila s trotoara i saobraćajnica, te da ih ne parkiraju nepropisno - navode iz ovog preduzeća.

Zimska služba JKP Komrad bit će angažirana u punom kapacitetu, sa svim raspoloživim ljudskim i materijalno-tehničkim resursima.

- Nepropisno parkirana vozila ozbiljno otežavaju i onemogućavaju čišćenje snijega i posipanje, čime se ugrožava sigurnost svih učesnika u saobraćaju - upozoravaju.

Podsjećaju da je nepropisno parkiranje kršenje važećih propisa iz oblasti saobraćaja, te da su za takve prekršaje predviđene novčane kazne i druge sankcije, uključujući i uklanjanje vozila.

- Tijekom proteklih noći, u toku rada zimske službe, više puta smo se susretali s ovim problemom, što je značajno usporavalo i otežavalo rad na terenu - ističu iz JKP Komrad.

Oni pozivaju građane na maksimalnu odgovornost, disciplinu i saradnju kako bi sigurnost na ulicama Bihaća bila očuvana.

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