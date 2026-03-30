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SARAJEVO

Zamjenik Visokog predstavnika u posjeti predsjedniku VSTV-a BiH

Predsjednik Bogunić i zamjenik Visokog predstavnika Krišok su izrazili zadovoljstvo razmjenom informacija o navedenim temama

Bogunić i Krišok. VSTV BiH

FENA

30.3.2026

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Sanin Bogunić ugostio je danas Luisa Krišoka (Louis Crishock), prvog zamjenika Visokog predstavnika u BiH i supervizora za Brčko Distrikt BiH, koji je sa saradnicima posjetio VSTV BiH.

Aktuelne teme vezane za predstojeći izbor glavnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta BiH s ciljem unapređenja efikasnosti i profesionalne posvećenosti radu Tužilaštva, kao i teme vezane za borbu protiv korupcije, bile su u fokusu razgovora tokom današnje posjete.

- Predsjednik Bogunić i zamjenik Visokog predstavnika Krišok su izrazili zadovoljstvo razmjenom informacija o navedenim temama i želju za nastavkom uspješne saradnje između VSTV-a BiH i Ureda Visokog predstavnika i u budućnosti - saopćeno je iz VSTV-a. 

# VSTV BIH
# SANIN BOGUNIĆ
# LOUIS CRISHOCK
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