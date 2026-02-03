Sastanak predsjednika VSTV-a BiH s predstavnicima udruženja ratnih žrtava

Na sastanku predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine Sanina Bogunića s predstavnicima udruženja žrtava rata, Bogunić je na temelju informacija predstavnika udruženja u vezi s konkretnim predmetima, predložio sistemske korake koje mogu poduzeti, u proaktivnoj saradnji s pravosuđem, u cilju željenog ubrzanja dinamike procesuiranja počinilaca ratnih zločina.

Prema saopćenju VSTV-a, Bogunić se sastao s članovima Udruženja „Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa“, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.–1995., Udruženja žrtava i svjedoka genocida, Udruženja „Žena Podrinja“, Udruženja „Srebreničke majke“, Udruženja „Žene Srebrenice“, Udruženja porodica ubijenih žrtava na Uborku i Sutini 1992., Udruženja žrtava i svjedoka genocida i unijâ udruženja civilnih žrtava rata Federacije BiH i Kantona Sarajevo.

Ovaj sastanak je planiran ranije, a najavljene teme su bile dužina trajanja istraga i procesuiranja u predmetima ratnih zločina te procesuiranja slučajeva negiranja ratnih zločina, genocida i veličanja ratnih zločinaca.

Imajući u vidu da je glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine zabranio slanje optužnice na potvrđivanje Sudu BiH za zločine počinjene u Sanskom Mostu i na Manjači, na dnevnom redu sastanka bilo je i ovo pitanje.

Vezano za informacije o eventualnoj odgovornosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH, Bogunić je predstavnicima udruženja pojasnio zakonske procedure utvrđivanja disciplinske odgovornosti nosilaca pravosudne funkcije uključujući i rukovodioce pravosudnih institucija. Takođe je informisao učesnike da je na osnovu pritužbe protiv glavnog tužioca, Kancelarija disciplinskog tužioca odmah po prijemu pritužbe formirala predmet radi ispitivanja navoda.

Učesnici su saglasni da sastanke VSTV-a BiH i udruženja žrtva rata treba organizovati i za naredni period.