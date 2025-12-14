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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

UDT podigao prve disciplinske tužbe protiv sudija i tužilaca zbog neprijavljivanja imovine

Na osnovu izmjena Zakona o VSTV-u iz 2023. godine, provjera imovinskih kartona koje dostave sudije i tužioci je zakonska obaveza

Sjednica VSTV-a BiH. Detektor

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

14.12.2025

Predsjednik VSTV-a Sanin Bogunić potvrdio je za "Avaz" da je Ured disciplinskog tužioca BiH podigao prve disciplinske tužbe protiv sudija i tužilaca zbog neprijavljivanja imovine VSTV-u.

- Sada slijede efikasni i transparentni postupci pred disciplinskim komisijama Vijeća. Kao što vidite, sistem prijave imovine u kojoj je skoro 99 posto sudija i tužilaca na propisani način prijavilo svoju imovinu u potpunosti funkcioniše - kazao je Bogunić za portal "Avaza".

Podsjećamo, na osnovu izmjena Zakona o VSTV-u iz 2023. godine, provjera imovinskih kartona koje dostave sudije i tužioci je zakonska obaveza.

Tužioci i sudije su dužni objaviti šta sve posjeduju, ali i šta posjeduju osobe s kojima žive u zajedničkom domaćinstvu.

# VSTV BIH
# VSTV
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