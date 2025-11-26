SNSD "častio" institucije koje nedavno nije priznavao

Iako smo prije svega nekoliko mjeseci svjedočili neustavnom nepriznavanju državnog pravosuđa iz Republike Srpske, sudeći prema nedavno usvojenom budžetu, koji je predložio upravo SNSD-ov ministar Srđan Amidžić, to je prošlost.
Sve one institucije koji nisu priznavane, od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV), do Tužilaštva i Suda BiH, dobile su poprilično značajno uvećanje budžeta.
Trećina iznosa
Tako je prošlogodišnji budžet VSTV-a iznosio 9.024.000 KM, a ovogodišnji će iznositi 12.154.000 KM, što znači da je budžet uvećan za čak trećinu iznosa. Činjenica jeste da najveći dio povećanja otpada na povećanje plaća, čak 1.120.000 KM, no u budžetu su se našle i druge stavke koje će doživjeti značajnije uvećanje.
Izdaci za tekuće održavanje povećani su za 371.000 KM i po prvi put će biti u sedmocifrenom iznosu, a za ugovorene usluge iznos je povećan za 162.000 KM. Za nabavku opreme iznos je uvećan za 281.000 KM, a za nabavku stalnih sredstava u obliku prava je prošle godine izdvojeno mizernih 5.000 KM, a ove godine će biti 822.000 KM.
Amidžić nije štedio ni na Sudu BiH, pa je iznos uvećan s prošlogodišnjih 21.750.000 KM za još 3,43 miliona KM. Najznačajnija stavka povećanja su plaće, s obzirom na povećanu osnovicu i jednokratnu pomoć, i to za 1,4 miliona KM.
Tri miliona
Osim toga, ugovorene usluge su s tri miliona porasle na 4,85 miliona KM, dok su ostale stavke doživjele neznatna uvećanja.
Tužilaštvo BiH je također dobilo uvećanje budžeta, ali u najmanjem iznosu u odnosu na prethodne dvije institucije. Ovogodišnji budžet Tužilaštva BiH iznosit će 22.388.000 KM i veći je za 1.680.000 u odnosu na prošlogodišnji.
Samo plaće
Tužilaštvu BiH je budžet za plaće uvećan za 1,42 miliona KM, a iznos za naknade troškova uposlenih je 220.000 KM. Kada je riječ o ostalim stavkama, neke su dobile neznatna uvećanja, a neke čak i neznatna smanjenja. Stoga možemo zaključiti da je budžet ove institucije skoro identičan, ako izuzmemo obavezu koja je postojala zbog plaća.