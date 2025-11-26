SNSD "častio" institucije koje nedavno nije priznavao

Iako smo prije svega nekoliko mjeseci svjedočili neustavnom nepriznavanju državnog pravosuđa iz Republike Srpske, sudeći prema nedavno usvojenom budžetu, koji je predložio upravo SNSD-ov ministar Srđan Amidžić, to je prošlost.

Sve one institucije koji nisu priznavane, od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV), do Tužilaštva i Suda BiH, dobile su poprilično značajno uvećanje budžeta.

Trećina iznosa

Tako je prošlogodišnji budžet VSTV-a iznosio 9.024.000 KM, a ovogodišnji će iznositi 12.154.000 KM, što znači da je budžet uvećan za čak trećinu iznosa. Činjenica jeste da najveći dio povećanja otpada na povećanje plaća, čak 1.120.000 KM, no u budžetu su se našle i druge stavke koje će doživjeti značajnije uvećanje.