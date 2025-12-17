Bogunić: Politika preuzima kontrolu nad sudijama i tužiocima

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Sanin Bogunić obratio se novinarima tokom pauze dvodnevne sjednice VSTV-a.

Kako je naveo, osim redovnih tema koje se razmatraju na svakoj sjednici, danas su na dnevnom redu bili i Nacrt zakona o VSTV-u te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Čista politika

Naglasio je da VSTV podržava evropski put Bosne i Hercegovine, ali da rješenja koja se trenutno nude kroz ove zakone izlaze iz okvira struke.

– Došli smo na čisto područje politike. Kao što ste čuli, mi smo danas dali pozitivna Mišljenja sa zadrškom prijedloga Ministarstva pravde BiH koje, nakon što su zakoni pali u parlamentarnoj proceduri i Domu naroda u martu ove godine, formirali pravnu grupu sačinjenu. Ta radna grupa je radila vrlo vrijedno i više od 30 amandmana je usvojeno – rekao je Bogunić.

Podsjetio je da navedeni nacrti nisu dobili podršku u Vijeću ministara, a da su kasnije saznali kako se u parlamentarnu proceduru upućuju dvije verzije zakona u koje VSTV nije imao uvid.

– Ministarstvo pravde se udostojilo da dostavi Vijeću na mišljenje. Pokušava se osigurati hitna procedura i na svu sreću ne prolazi. Ostaje faza amandmanskog djelovanja koja je maglovita. Želim jasno kazati da Vijeće ne želi podržati takvu verziju zakona iz stručnih razloga – istakao je.

Etničke kvote

Bogunić je podsjetio i na stav Venecijanske komisije da etničke kvote moraju biti uklonjene iz zakonskih rješenja.

Prema njegovim riječima, u aktuelnoj verziji zakona sve pozicije su definirane po nacionalnom ključu, što je nespojivo s preporukama Venecijanske komisije.

Dodao je da se predloženim rješenjima ukida karijerni model napredovanja, dok uslovi za imenovanje sudija i tužilaca ostaju nepromijenjeni, što bi, smatra, moglo dovesti do ozbiljnih problema u sistemu.

Osvrnuo se i na odredbe koje se odnose na provjeru imovine sudija i tužilaca, navodeći da se uvode pretjerano stroge mjere, iako Brisel insistira na jačanju integriteta pravosuđa.

– Nekome izgleda smeta što su sudije i tužioci pokazali svoj integritet i 99 posto njih je prijavilo svoju imovinu – zaključio je Bogunić.