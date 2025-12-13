Bogunić o prijedlogu opozicije iz RS za "Avaz": Poražavajuće je da niko nije konsultirao struku

Zastupnici opozicije iz RS pokušali su jučer po hitnom postupku u Predstavničkom domu da usvoje dva evropska zakona - novi zakon o VSTV-u i izmjene Zakona u Sudu BiH.

Oni su na taj način pokušali zaobići blokade koje je u posljednje vrijeme ponovo proizveo SNSD u Vijeću ministara BiH.

Ipak, njihov pokušaj da se o ovim zakonima raspravlja u hitnom postupku nije prošao, pa će se o njima raspravljati u skraćenoj proceduri.

Predsjednik VSTV-a BiH Sanin Bogunić je kritizirao to što se na dnevni red stavila tačka zakona o VSTV-u bez da je iko konsultirao struku, to jeste VSTV i Udruženje sudija i tužilaca.

- Ovo je poražavajuće, jer se radi o zakonima na koje VSTV i struka svakako trebaju i moraju dati mišljenje. Podržavam stav većine parlamentaraca, da u ovoj fazi zakoni ipak moraju proći određenu proceduru u kojoj je moguće i amandmansko djelovanje. Te apeluje na parlamentarce da konačno počnu slušati stavove struke, a u suprotnom, tj. ako se išta ne bude slušala, postoji izvjesna opasnost da bi usvajanjem predloženih zakonskih rješenja moglo doći do urušavanja pravosudnog sistema BiH u vrlo skorom periodu - rekao je Bogunić za "Avaz".

Dodaje da u tom slučaju posljedice ovakvih djelovanja predlagači trebaju preuzeti na sebe.

- Pravosuđe se snažno zalaže i doprinosi putu Bosne i Hercegovine prema evropskim integracijama, ali nije spremno bespogovorno podržati sva predložena rješenja, koja vode ka njegovom slabljenju i urušavanju - istakao je Bogunić za "Avaz".