Mirković: "Dosta parlamentaraca nas ne doživljava kao ravnopravne"

U Sarajevu se održava protest državnih službenika. Njihovi zahtjevi su od ranije isti, a tiču se, između ostalog, usvjanja budžeta.
Radenko Mirković iz Sindikata državnih službenika ponovio je neke od zahtjeva, ali i problema koje smatra gorućim.
- Zahtjeva ima milion, ne mogu se više ponavljati, ali evo već 30 godina loš odnos poslodavaca prema članovima sindikata i svim zaposlenim u institucijama BiH. Jedan od razloga je neusvajanje budžeta za 2026. godinu - kazao je Mirković.
Istaknuo je i loš odnos poslodavca prema sindikatima.
- Mi ne želimo da oni donose zakone bez saglasnosti sindikata. U kolektivnom ugovoru član 6. decidno kaže da svi zakoni koji se tiču Zakona o radu i Zakona o budžetu BiH moraju biti usaglašeni sa sindikatima. Sutra imamo sastanak na kojem ćemo razgovarati o plaćama i budžetu - navodi Mirković.
Poručio je da je mnogima zahvalan i da ima ljudi koji žele da pomognu, ali dosta parlamentaraca ih, smatra, ne doživljava kao ravnopravne.