Mirković: "Dosta parlamentaraca nas ne doživljava kao ravnopravne"

U Sarajevu se održava protest državnih službenika. Njihovi zahtjevi su od ranije isti, a tiču se, između ostalog, usvjanja budžeta.

Radenko Mirković iz Sindikata državnih službenika ponovio je neke od zahtjeva, ali i problema koje smatra gorućim.

- Zahtjeva ima milion, ne mogu se više ponavljati, ali evo već 30 godina loš odnos poslodavaca prema članovima sindikata i svim zaposlenim u institucijama BiH. Jedan od razloga je neusvajanje budžeta za 2026. godinu - kazao je Mirković.