Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VELIKO SLAVLJE

Mostar u transu: Grad na nogama nakon plasmana Zmajeva na SP

Stotine stanovnika izašlo je na ulice

Slavlje u Mostaru. Screenshot

M. Až.

1.4.2026

Veliko slavlje zbog plasmana nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo zahvatilo je i Mostar.

Stotine stanovnika izašlo je na ulice, noseći zastave Bosne i Hercegovine i druga obilježja države i reprezentacije, dok su kroz grad prolazile kolone vozila iz kojih su vozači trubili u znak oduševljenja.

Posebno zadovoljstvo Mostaraca je to što je za jedan od najvećih uspjeha u historiji reprezentacije zaslužan i njihov sugrađanin Sergej Barbarez, selektor Zmajeva.

Očekuje se da će slavlje u Mostaru trajati duboko u noć, sve do zore, s obzirom na veličinu ovog sportskog uspjeha.

# ZMAJEVI
# SLAVLJE
# MOSTAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.