Mostar u transu: Grad na nogama nakon plasmana Zmajeva na SP

Veliko slavlje zbog plasmana nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo zahvatilo je i Mostar.

Stotine stanovnika izašlo je na ulice, noseći zastave Bosne i Hercegovine i druga obilježja države i reprezentacije, dok su kroz grad prolazile kolone vozila iz kojih su vozači trubili u znak oduševljenja.

Posebno zadovoljstvo Mostaraca je to što je za jedan od najvećih uspjeha u historiji reprezentacije zaslužan i njihov sugrađanin Sergej Barbarez, selektor Zmajeva.

Očekuje se da će slavlje u Mostaru trajati duboko u noć, sve do zore, s obzirom na veličinu ovog sportskog uspjeha.