U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Zmajevi napadaju Gruziju

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Zmajevi napadaju Gruziju.

Treba nam pobjeda za prolaz u osminu finala. Svi čekaju konačni obračun.

Na stranama "Crne hronike" čitajte o izlaganju završnih riječi na ročištu u predmetu Mirza Duran optuženom za ubistvo žene. Presuda će biti donesena za sedam dana.

Premijer Nikšić pregovara sa Srbijom: Kriza u "Igmanu", radnici poslani na odmor.

Prijedlog budžeta vraćen je na doradu: Službenici oštećeni za 27 miliona KM.

Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić: Odluka o tzv. novoj vladi RS je neustavna.

Američki predsjednik Donald Tramp prozvao je Sija, Putina i Kima: Kina pokazala silu, Tramp poručio da "kuju zavjeru protiv SAD".

Inspekcija zatvorila deponiju Uborak: Mostar na pragu ekološke katastrofe.

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