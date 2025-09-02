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U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Blokirana država od Une do Drine

Nastao saobraćajni kolaps

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

2.9.2025

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Blokirana država od Une do Drine.

Nastao saobraćajni kolaps.

Čitajte šokantnu ispovijest vođe "Pantera" koji je za "Dnevni avaz" ispričao detalje o napadu na Ilidži. Tvrdi da znaju ko je poslao 20 ljudi s pištoljima da ih pobiju.

Opet udar na džep građana. Računi za struju će biti viši, a od lani skuplji ogrjev.

Selektor Barbarez postrojio Zmajeve na Koševu. Više o tome čitajte u našoj rubrici "Sport".

U rubrici "Crna hronika" donosimo priču o uznemirujućem krvavom obračunu koji se desio u Tuzli među maloljetnicima.

Enis Horozović poručio je da BiH neće biti očišćena od mina ni do 2034. godine.

Broj prvačića u gračaničkoj školi ne opada. Čitajte više u rubrici "Mozaik".

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

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