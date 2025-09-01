U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Puzao je ranjen, krv je šikljala

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Puzao je ranjen, krv je šikljala.

Čitajte gorku ispovijest brata mladića Mehmeda kojeg je ubila mina. Samo što sam ga prevrnuo na leđa, izdahnuo je, govori kroz suze brat Mirsad.

Čitajte i o namasovnijem protestu prijevoznika širom BiH.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić za "Avaz" poručuje da će ispraviti nepravdu prema penzionerima.

Čitajte i kako više od 350.000 učenika kreće na nastavu.

Pišemo i o tome kako počinju pripreme nogometne reprezentacije BiH.

Čitajte i izvještaj s pijace: Više se ništa ne može kupiti za 2 KM.

Donosimo i priču Ediba Kadića, koji je s majkom obišao Iran, Afganistan i Tadžikistan.

Otkrivamo i kakva je bila turistička sezona u Neumu.

Pišemo i kakva je sudbina jablaničkog preduzeća "Granit". Detaljnije o tome čitajte na devetoj strani.

Na stranicama globusa čitajte i kako raste desnica širom Evrope.

Na stranicama crne hronike donosimo: Htio bivšoj djevojci napakostiti, pa s ocem pretukao policijskog inspektora.

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