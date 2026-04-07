Komšić: Odlaskom Švarc-Šilinga BiH gubi velikog prijatelja

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je telegram saučešća porodici, prijateljima i svima koji su poznavali i cijenili bivšeg visokog predstavnika u BiH Christiana Schwarz-Schillinga.

- Dugogodišnji angažman i predan rad Christiana Schwarz-Schillinga ostavili su značajan trag u odnosima sa BiH. Kroz saradnju i djelovanje pokazivao je razumijevanje za složenost prilika u našoj zemlji te davao doprinos jačanju institucija, stabilnosti i evropskog puta BiH. Bio je, prije svega dobar čovjek, a BiH njegovim odlaskom gubi velikog prijatelja. Ostavio je neizbrisiv trag na sve one s kojima je radio i sarađivao.

Lično sam cijenio prilike za razgovor i razmjenu mišljenja s njim, koje su uvijek bile sadržajne i korisne, te kroz koje je nesebično prenosio svoje znanje i iskustvo. Bosna i Hercegovina će pamtiti njegov doprinos i napore koje je ulagao u izgradnju boljih odnosa i podršku našoj zemlji - navodi se u telegramu saučešća Komšića, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Predsjedništva BiH.