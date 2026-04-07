Tramp mlađi na početku panel diskusije: Govorio o vještačkoj inteligenciji i kriptovalutama

Sin američkog predsjednika Donalda Trampa, Donald Tramp mlađi, obratio se na početku panel diskusije u Banskom dvoru, gdje je govorio o globalnim dešavanjima u eri vještačke inteligencije i kriptovaluta.

- Vidimo da se toliko toga dešava uz pomoć tehnologije vještačke inteligencije, kao i kriptovaluta, to je nešto što organizacija Donalda Trampa prihvata veoma rado. Kao što vidite i ovdje i u drugim dijelovima svijeta, demokratija nije uvijek ono što se podrazumijeva. Ona se često koristi kao oružje da bi se stvorili problemi, kako nama tako i drugima - istakao je Tramp mlađi tokom obraćanja.

Govoreći o kriptovalutama, Tramp mlađi je naveo da Sjedinjene Američke Države nisu ušle u kripto sistem zato što nisu imale izbora, a ne zbog nedostatka tehnološkog razvoja.

- 25 godina tokom moje karijere, prije toga smo bili u Njujorku i bavili se nekretninama, gradili objekte, ali jednog dana smo se probudili i 300 naših bankovnih računa bilo je simultano zatvoreno, a neke od najvećih bankarskih institucija su samo rekle: "Čestitamo, kod nas više nemate bankovne račune", a to nisu bili politički bankovni računi - rekao je Tramp mlađi.