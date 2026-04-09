U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Svijet konačno odahnuo

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Svijet konačno odahnuo.

I SAD i Iran proglasili su pobjedu, nakon što je dogovoreno dvosedmično primirje. Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da su američke i izraelske snage postigle "vojnu pobjedu s velikim V" i da iranska vojska više ne predstavlja značajnu prijetnju američkim snagama ili regiji.

Nasuprot tome, iranska vojska saopćila je da je zemlja prisilila Izrael i SAD da prihvate njene "predložene uslove i predaju se"

Nakon medijskih špekulacija: IZ BiH ne planira tevhid i hatma dovu zbog Hamneijeve smrti.

Zakon dobio zeleno svjetlo u Predstavničkom domu: Prvi korak za Južnu interkonekciju.

Besprizorna paraliza države i zakona na vrhuncu. Dom naroda pod stalnom blokadom SNSD-a.

U BiH u toku najskuplja sjetva do sada. Gradovi neće imati šta jesti.

"Preuzimanje odgovornosti" koje nije dovelo ni do kakve promjene: Sjeća li se iko još ostavke Nihada Uka i Vlade KS?

Još nema početka radova na najkritičnijoj dionici u BiH: Da li će Forto održati riječ za Šćepan Polje?

Otišao učitelj koji je volio BiH: Preminuo Duško Vujošević.

Počelo suđenje pred Vrhovnim sudom FBiH. Debevec uposlenici Suda BiH naložio da uništi sudske spise, ona ih spalila na roštilju.

Dervo Sejdić, predsjednik Udruženja “Kali Sara”, za "Avaz" je govorio povodom Međunarodnog dana Roma.

Na stranama globusa čitajte o tome šta donosi pucanje veza između nafte i američkog dolara.

Bivša nevjenčana supruga optuženog Save Marinkovića, Božana Savić jučer je svjedočila u Kantonalnom sudu u Sarajevu, u nastavku glavnog pretresa ponovljenog suđenja protiv optuženih Save Marinkovića i Aleksandra Macana koji se terete za ubistvo sarajevskih policajaca Davora Vujinovića i Adisa Šehovića.

Svjetski priznati komičar će nastupiti u Domu mladih. Britki Basem Jusuf dolazi u Sarajevo.

Čas historije i tematska izložba u Gračanici: Svečano obilježen Dan oslobođenja u II svjetskom ratu.

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