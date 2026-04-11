Stranka za BiH obilježila 30 godina: Semir Efendić ostaje na čelu stranke

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) danas je u Sarajevu održala 5. Kongres i svečano obilježila 30 godina postojanja i političkog djelovanja. U okviru Kongresa provedeni su izbori za predsjednika, predsjedništvo i članove Glavnog odbora.

Za predsjednika stranke jednoglasno je izabran Semir Efendić, koji je bio i jedini kandidat, čime je potvrđeno jedinstvo i kontinuitet politike Stranke za BiH.

Kongres je svojim prisustvom uveličao osnivač i dugogodišnji lider stranke Haris Silajdžić.

Stranka za BiH, kako je naglašeno na Kongresu, osnovana je u teškom trenutku za našu zemlju 1996. godine, neposredno nakon završetka agresija na BiH, kada se trebalo uhvatiit u koštac s izgradnjom i jačanjem državnih institucija. Kroz tri decenije ostala je jedan od ključnih državotvornih i reformskih faktora u Bosni i Hercegovini. Tokom svog djelovanja bila je prepoznata po dosljednom zalaganju za jačanje državnih institucija, očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i po protivljenju etničkim podjelama i rješenjima koja slabe državu.

Silajdžić je tokom svog obraćanja podsjetio na ključne rezultate ostvarene u periodima kada je SBiH učestvovala u vlasti. Istakao je da su u tom periodu realizirani brojni infrastrukturni i razvojni projekti širom Bosne i Hercegovine, uključujući industrijske i energetske projekte, bez pravnih i finansijskih zloupotreba.

- Stranka za Bosnu i Hercegovinu ostavila je iza sebe konkretne rezultate i projekte koji su realizirani u interesu države i građana. To je naslijeđe na koje možemo biti ponosni - naglasio je Silajdžić.

Govoreći o političkim izazovima, osvrnuo se i na propuštene razvojne prilike, uključujući energetske projekte koji nisu dobili potrebnu političku podršku, ističući da bi takve investicije značajno doprinijele ekonomskom razvoju i jačanju države.

Učešće u vlasti

- Danas imamo kandidata za Predsjedništvo, gospodina Efendića, koji rezultatima dokazuje da zna raditi i da nije korumpiran. Meni je drago da je ova stranka ostala na svom putu, da je pokazala da joj je država iznad učešća u vlasti. Po prvi put u modernoj BiH jedna stranka nije ušla u vlast, a mogla je, nego se držala principa - naveo je Silajdžić.

Prisutnima se obratio i profesor Zlatko Hadžidedić, koji je ukazao na historijsku i političku ulogu SBiH, naglašavajući da je stranka nastala kao odgovor na slabosti dejtonskog ustavnog okvira, s ciljem zaštite funkcionalnosti i dugoročne stabilnosti države.

- Nakon ulaska u vlast, SBiH je uvijek bila korektiv, pa je iz te pozicije djelovala i u jednom od najkrupnijih događaja, zaustavljanju Aprilskog paketa, što je bio historijski potez i odlučilo da današnja Bosna i Hercegovina još postoji. U suprotnom, bio bi ukinut sistem direktnog izbora za Paredsjedništvo BiH čije članove bi indirektno birale parlamentarne stranke i pride - ako do izbora predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH ne bi došlo iz trećeg kruga, uslijedilo bi raspuštanje Parlamenta. U nestabilnoj državi i njenim složenim političkim odnosima, to bi zaprijetilo pravnim vakuumom, ne bi bilo moguće izabrati izvršnu vlast pa bi država prestala funkcionisati, a državnost bila prepuštena entitetima - kazao je Hadžidedić.

Istakao je da je Stranka za BiH bila korektiv vlasti i igrala ključnu ulogu u najvažnijim političkim procesima, uključujući očuvanje institucionalnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Govorio je i o savremenim političkim izazovima, naglašavajući potrebu za oprezom kod donošenja strateških odluka koje mogu imati dugoročne posljedice po državni sistem i upravljanje resursima.

U završnom dijelu Kongresa obratio se predsjednik stranke Semir Efendić, koji je naglasio da pred Bosnom i Hercegovinom stoji izborna godina koja predstavlja priliku za suštinske promjene.