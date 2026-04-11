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KONGRES

Stranka za BiH obilježila 30 godina: Semir Efendić ostaje na čelu stranke

Kongres je svojim prisustvom uveličao osnivač i dugogodišnji lider stranke Haris Silajdžić

Kongres SBiH - Avaz
SBiH bira novo rukovodstvo uoči 30. godišnjice postojanja - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

11.4.2026

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) danas je u Sarajevu održala 5. Kongres i svečano obilježila 30 godina postojanja i političkog djelovanja. U okviru Kongresa provedeni su izbori za predsjednika, predsjedništvo i članove Glavnog odbora.

Za predsjednika stranke jednoglasno je izabran Semir Efendić, koji je bio i jedini kandidat, čime je potvrđeno jedinstvo i kontinuitet politike Stranke za BiH.

Kongres je svojim prisustvom uveličao osnivač i dugogodišnji lider stranke Haris Silajdžić.

Stranka za BiH, kako je naglašeno na Kongresu, osnovana je u teškom trenutku za našu zemlju 1996. godine, neposredno nakon završetka agresija na BiH, kada se trebalo uhvatiit u koštac s izgradnjom i jačanjem državnih institucija. Kroz tri decenije ostala je jedan od ključnih državotvornih i reformskih faktora u Bosni i Hercegovini. Tokom svog djelovanja bila je prepoznata po dosljednom zalaganju za jačanje državnih institucija, očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i po protivljenju etničkim podjelama i rješenjima koja slabe državu.

Silajdžić je tokom svog obraćanja podsjetio na ključne rezultate ostvarene u periodima kada je SBiH učestvovala u vlasti. Istakao je da su u tom periodu realizirani brojni infrastrukturni i razvojni projekti širom Bosne i Hercegovine, uključujući industrijske i energetske projekte, bez pravnih i finansijskih zloupotreba.

- Stranka za Bosnu i Hercegovinu ostavila je iza sebe konkretne rezultate i projekte koji su realizirani u interesu države i građana. To je naslijeđe na koje možemo biti ponosni - naglasio je Silajdžić.

Govoreći o političkim izazovima, osvrnuo se i na propuštene razvojne prilike, uključujući energetske projekte koji nisu dobili potrebnu političku podršku, ističući da bi takve investicije značajno doprinijele ekonomskom razvoju i jačanju države.

Učešće u vlasti

- Danas imamo kandidata za Predsjedništvo, gospodina Efendića, koji rezultatima dokazuje da zna raditi i da nije korumpiran. Meni je drago da je ova stranka ostala na svom putu, da je pokazala da joj je država iznad učešća u vlasti. Po prvi put u modernoj BiH jedna stranka nije ušla u vlast, a mogla je, nego se držala principa - naveo je Silajdžić.

Prisutnima se obratio i profesor Zlatko Hadžidedić, koji je ukazao na historijsku i političku ulogu SBiH, naglašavajući da je stranka nastala kao odgovor na slabosti dejtonskog ustavnog okvira, s ciljem zaštite funkcionalnosti i dugoročne stabilnosti države.

- Nakon ulaska u vlast, SBiH je uvijek bila korektiv, pa je iz te pozicije djelovala i u jednom od najkrupnijih događaja, zaustavljanju Aprilskog paketa, što je bio historijski potez i odlučilo da današnja Bosna i Hercegovina još postoji. U suprotnom, bio bi ukinut sistem direktnog izbora za Paredsjedništvo BiH čije članove bi indirektno birale parlamentarne stranke i pride - ako do izbora predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH ne bi došlo iz trećeg kruga, uslijedilo bi raspuštanje Parlamenta. U nestabilnoj državi i njenim složenim političkim odnosima, to bi zaprijetilo pravnim vakuumom, ne bi bilo moguće izabrati izvršnu vlast pa bi država prestala funkcionisati, a državnost bila prepuštena entitetima - kazao je Hadžidedić.

Istakao je da je Stranka za BiH bila korektiv vlasti i igrala ključnu ulogu u najvažnijim političkim procesima, uključujući očuvanje institucionalnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Govorio je i o savremenim političkim izazovima, naglašavajući potrebu za oprezom kod donošenja strateških odluka koje mogu imati dugoročne posljedice po državni sistem i upravljanje resursima.

U završnom dijelu Kongresa obratio se predsjednik stranke Semir Efendić, koji je naglasio da pred Bosnom i Hercegovinom stoji izborna godina koja predstavlja priliku za suštinske promjene.

- Ovo je izborna godina – godina u kojoj građani Bosne i Hercegovine imaju priliku da pokrenu promjene. Suočavamo se s brojnim problemima: od stanja u nacionalnim institucijama kulture i javnom RTV sistemu, do izazova u industriji, energetskom sektoru, željezničkom transportu, kao i izraženih demografskih problema. Mi ne tražimo rješenja izvan Bosne i Hercegovine, već se oslanjamo na vlastite kapacitete, znanje i potencijal naših ljudi. Ignorisanje problema nije rješenje – izbori su demokratski i institucionalni put promjena - izjavio je Efendić.

Istakao je da će Stranka za BiH u predstojećem izbornom ciklusu ponuditi kandidate za sve nivoe vlasti, uključujući i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, te naglasio da stranka ostaje dosljedna principima samostalnog političkog djelovanja.

Dodao je da Bosna i Hercegovina ima potencijal za napredak u svim oblastima, ali da su za to potrebni odgovorni i kompetentni kadrovi koji će državu predstavljati dostojanstveno na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Realna šansa

Efendić je izrazio uvjerenje da Stranka za BiH ima realnu šansu za povratak na sve nivoe vlasti, podsjećajući na period do 2010. godine, kada je, kako je naveo, ostvaren značajan napredak u jačanju državnih institucija i donošenju zakonskih rješenja.

- Od 2010. godine do danas svjedočimo stagnaciji. Odsustvo Stranke za BiH u punom kapacitetu vlasti jasno se osjeti, a uvjeren sam da imamo snagu i podršku da to promijenimo - kazao je Efendić.

Naglasio je i da je stranka kroz svoje djelovanje pokazala da su joj principi važniji od učešća u vlasti, podsjećajući na političke odluke u kojima SBiH nije pristajala na rješenja koja su smatrana štetnim za državu.

Sa Kongresa je zaključeno da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu nastaviti dosljedno provoditi svoju državotvornu politiku, s ciljem jačanja institucija, zaštite ustavnog poretka i unapređenja ukupnog društveno-ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine.

# SEMIR EFENDIĆ
# STRANKA ZA BIH
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