Članovi Gradskog savjeta SBiH u Mostaru napustili stranku: Razlog su Efendićeve izjave o Čavaliću

Članovi Gradskog savjeta Stranke za BiH Mostar saopćili su da, zbog dugotrajnih neriješenih problema u radu stranke na području grada i odnosa centrale prema njima i drugim članovima, istupaju iz svih organa i članstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

U saopćenju za javnost članovi Gradskog savjeta SBiH Mostar navode da problemi u Gradskom savjetu traju već duže vrijeme te da su više puta pokušavali ukazati na njih, ali bez rezultata. Ističu da su rukovodstvu Stranke za BiH pokušali objasniti specifičnu političku situaciju Mostara i Hercegovine, ali da, kako navode, "očigledno južnije od Bradine ništa ne interesuje" centralu stranke.

Umjesto ozbiljne analize problema i razgovora sa dugogodišnjim članovima koji su Stranku za Bosnu i Hercegovinu održali u životu na području Mostara, centrala je, prema ovom saopćenju iz Gradskog savjeta SBiH u Mostaru, u decembru 2025. godine silom nametnula povjerenika SBiH za Mostar, dugogodišnjeg člana SDA. Njegov zadatak bio je da predloži povjereništvo i održi izbornu skupštinu, ali se, kako tvrde, "očigledno ništa nije desilo". Navode da je na taj način dodatno narušeno povjerenje i da su svi stari članovi ignorisani.