Članovi Gradskog savjeta SBiH u Mostaru napustili stranku: Razlog su Efendićeve izjave o Čavaliću

M. P.

13.2.2026

Članovi Gradskog savjeta Stranke za BiH Mostar saopćili su da, zbog dugotrajnih neriješenih problema u radu stranke na području grada i odnosa centrale prema njima i drugim članovima, istupaju iz svih organa i članstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

U saopćenju za javnost članovi Gradskog savjeta SBiH Mostar navode da problemi u Gradskom savjetu traju već duže vrijeme te da su više puta pokušavali ukazati na njih, ali bez rezultata. Ističu da su rukovodstvu Stranke za BiH pokušali objasniti specifičnu političku situaciju Mostara i Hercegovine, ali da, kako navode, "očigledno južnije od Bradine ništa ne interesuje" centralu stranke.

Umjesto ozbiljne analize problema i razgovora sa dugogodišnjim članovima koji su Stranku za Bosnu i Hercegovinu održali u životu na području Mostara, centrala je, prema ovom saopćenju iz Gradskog savjeta SBiH u Mostaru, u decembru 2025. godine silom nametnula povjerenika SBiH za Mostar, dugogodišnjeg člana SDA. Njegov zadatak bio je da predloži povjereništvo i održi izbornu skupštinu, ali se, kako tvrde, "očigledno ništa nije desilo". Navode da je na taj način dodatno narušeno povjerenje i da su svi stari članovi ignorisani.

Članovi GS SBiH Mostar ističu da su s posebnom pažnjom pratili dešavanja i unutarstranačke nesuglasice u Stranci za BiH u Tuzlanskom kantonu, te su se nadali da će rukovodstvo "pronaći snage i mudrosti" da prevaziđe probleme i zadrži najistaknutije članove SBiH poput Admira Čavalića i načelnika općine Čelić Admira Hrustanovića.

Umjesto toga, navode da su doživjeli šok čitajući objave predsjednika Efendića, koji je, kako se tvrdi u saopćenju, ponižavao dugogodišnje kadrove SBiH koji su, između ostalog, i njega primili u Stranku.

Posebno naglašavaju da su "izjave predsjednika, usmjerene prema poštenim i dobronamjernim članovima SBiH, izazvale ogorčenost i dovele u pitanje njegov status lidera i osobe kakvom im se predstavljao".

Zbog svega navedenog, potpisnici saopćenja ističu da istupaju iz svih organa i članstva u Stranci za Bosnu i Hercegovinu. Također pozivaju dr. Safeta Omerovića, člana Predsjedništva SBiH iz Hercegovačko-neretvanskog kantona i zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, da podnese ostavku u klubu SBiH i Predsjedništvu stranke.

Saopćenje potpisuju članovi Gradskog savjeta SBiH Mostar, odnosno Ćazim Lulić.

