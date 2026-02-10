Efendić o Dodikovoj izjavi da će "RS odmah priznati 15 država": "Do tad će biti formirano najmanje 15 brigada!"

Efendić poručuje kako je ‘hodanje’ Milorada Dodika po Moskvi, Vašingtonu i drugim destinacijama uzaludno

Semir Efendić. Screenshot

M. Až.

10.2.2026

Semir Efendić, predsjednik Stranke za BiH, načelnik Novog Grada i kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka poslao je, u programi BHRT-a, poruku predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

Podsjećamo, Dodik je osokoljen nakon povratka iz Izraela i SAD-a, te nikad ozbiljnije najavljuje odcjepljenje od Bosne i Hercegovine pri tom vrijeđajući Bošnjake nazivavši im pogrdnim i uvredljivim imenima.

Kazao je kako će u roku od 48 sati Republiku Srpsku priznati najmanje 15 zemalja.

Efendić poručuje kako je ‘hodanje’ Milorada Dodika po Moskvi, Vašingtonu i drugim destinacijama uzaludno.

- Što se tiče podjele Bosne i Hercegovine, to će morati s nama riješavati. I on bi trebao znati da prije nego što mu stigne priznanje od 15 država, da će biti formirano najmanje 15 brigada koje će ovu zemlju braniti. To mu ja poručujem, da to pitanje neće riješavati ni u Moskvi, ni u Vašingtonu, nego s nama ovdje u Bosni i Hercegovini koji ćemo se suprotstaviti njegovim akcijama i neka to znaju svi građani - kazao je Efendić.

Efendić je dodao “nama ne treba, niti možemo naći bilo kakvog zaštitnika u svijetu, mi moramo ovu zemlju zaštititi. I to je nešto sa čim mi moramo da živimo i svjesni da se sa takvima može razgovarati samo na taj način.”

# SEMIR EFENDIĆ
# STRANKA ZA BIH
