Efendić nakon osipanja kadrova: "Ovo je prekretnica, tek sad postoje uslovi za ozbiljan napredak i rad"

Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić oglasio se povodom odluke federalnog poslanika Admira Čavalića i više članova da istupe iz stranke.

- U vezi sa istupanjem grupe članova i funkcionera Stranke za Bosnu i Hercegovinu sa područja Tuzlanskog kantona mogu reći da je to događaj koji označava prekretnicu u radu naše organizacije u tom kantonu. Tek sada postoje uslovi za ozbiljan napredak i rad, te daleko bolje rezultate u odnosu na ranije. Do sada stranka nije bila parlamentarna u Skupštini TK, niti je prešla izborni prag u gradu Tuzla, što je stanje koje se mora drastično promijeniti nabolje. Kolega Admir Hrustanović načelnik općine Čelić svoj posao načelnika radi predano te mu u tom poslu želim sreću - naveo je Efendić.

Odluku o istupanju donijeli su i svi općinski vijećnici, predsjednici te većina članova općinskih i gradskih savjeta iz Čelića, Tuzle, Kalesije, Kladnja i Doboj Istoka, kao i dio članova savjeta iz drugih sredina Tuzlanskog kantona.

Podsjetimo, Stranku za Bosnu i Hercegovinu napustili su potpredsjednik stranke i načelnik Općine Čelić Admir Hrustanović, zatim predsjednik Gradskog savjeta SBiH Tuzla i federalni poslanik Admir Čavalić.

U zajedničkom saopćenju naveli su da su razlozi za napuštanje stranke kontinuirano kršenje Statuta, potpuni nestanak unutrašnje demokratije te, kako tvrde, pretvaranje SBiH u privatni politički projekat uskog kruga ljudi.

Posebno su ukazali na, kako ističu, grubo kršenje Statuta prilikom nedavnog izbora rukovodstva SBiH TK, kada je, prema njihovim riječima, suprotno Statutu, tajno glasanje promijenjeno u javno s ciljem političkog pritiska i kontrole članova prilikom glasanja.