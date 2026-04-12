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SVE MU SE POMIJEŠALO

SDP-ov Damir Mašić pogrešno čestitao Vaskrs

Na prvi pogled – praznična čestitka. Na drugi – mali jezički karambol

Vaskršnja čestitka Damira Mašića. Avaz

D. H.

12.4.2026

U zemlji u kojoj se i politika i identitet često prelamaju preko jezika, nije trebalo dugo da jedna naizgled bezazlena čestitka izazove pažnju javnosti. SDP-ov zastupnik Damir Mašić objavio je na društvenim mrežama poruku: „Hristos Vaskrs dobri ljudi 🌮“, uz vizual „Srećan Vaskrs“.

Na prvi pogled – praznična čestitka. Na drugi – mali jezički karambol.

Problem nije u namjeri, koja je očigledno bila inkluzivna i dobronamjerna, već u izvedbi. Naime, fraza „Hristos vaskrs“ nije standardni oblik čestitke u pravoslavnoj tradiciji. Ispravno glasi „Hristos vaskrse“, na što se odgovara „Vaistinu vaskrse“. S druge strane, „Srećan Vaskrs“ jeste pravilna čestitka, ali pripada drugoj, pojednostavljenoj formi.

Kada se ta dva izraza spoje – uz dodatak ne baš najjasnijeg emojija – rezultat je nešto što više liči na improvizaciju nego na jasno artikulisanu poruku.

# DAMIR MAŠIĆ
# VASKRS
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