SDP-ov Damir Mašić pogrešno čestitao Vaskrs

U zemlji u kojoj se i politika i identitet često prelamaju preko jezika, nije trebalo dugo da jedna naizgled bezazlena čestitka izazove pažnju javnosti. SDP-ov zastupnik Damir Mašić objavio je na društvenim mrežama poruku: „Hristos Vaskrs dobri ljudi 🌮“, uz vizual „Srećan Vaskrs“.

Na prvi pogled – praznična čestitka. Na drugi – mali jezički karambol.

Problem nije u namjeri, koja je očigledno bila inkluzivna i dobronamjerna, već u izvedbi. Naime, fraza „Hristos vaskrs“ nije standardni oblik čestitke u pravoslavnoj tradiciji. Ispravno glasi „Hristos vaskrse“, na što se odgovara „Vaistinu vaskrse“. S druge strane, „Srećan Vaskrs“ jeste pravilna čestitka, ali pripada drugoj, pojednostavljenoj formi.

Kada se ta dva izraza spoje – uz dodatak ne baš najjasnijeg emojija – rezultat je nešto što više liči na improvizaciju nego na jasno artikulisanu poruku.