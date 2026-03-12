Zahiragić postavio 19 pitanja o tramvajskoj nesreći Nikšiću, Šteti, Mašiću i pravosuđu

Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Haris Zahiragić postavio je 19 pitanja istražnim organima, premijeru FBiH Nerminu Nikšiću, ministru saobraćaja KS Adnanu Šteti i federalnom zastupniku Damiru Mašiću.

Pitanja je postavio na dan kada se navršava mjesec dana od tramvajske nesreće, dok se o istrazi u javnosti malo zna.

U nastavku prenosimo pitanja koja je Zahiragić uputio Nikšiću, Mašiću, Šteti, Poskoku, Tužilaštvu KS, Tužilaštvu BiH i VSTV-u:

Šta je pravi uzrok i ko je krivac za tramvajsku nesreću?

Zašto ste pokušali svu krivicu svaliti na vozača?

Zašto je Šteta kao ministar, ne GRAS nego on, dao posao marketinških usluga GRAS-a firmi iz Banje Luke i obavezao GRAS tim ugovorima da brendirana vozila (stara) moraju biti u prometu?

Zašto Nihad Uk i Adnan Šteta, kao i direktor GRAS-a i dalje dolaze na posao, iako su se utrkivali u tome ko je "moralniji" i ko je prvi došao na ideju da podnese ostavku?

Gdje je nestao toliko obećavani snimak iz Tramvaja, "koji je trebao sve dileme razriješiti" - kako ste tvrdili?

Da li nestanak snimka ima veze sa činjenicom da je posao radila firma "BS Telecom" povezana sa stvarnim predsjednikom SDP-a?

Šta je sa ugovorenim sistemom adaptivnog upravljanja saobraćajem, plaćenim preko 20 miliona, koji je sasvim slučajno dobila ta ista firma "BS Telecom", u sklopu istog su također trebale biti kamere na svim raskrsnicama?

Šta je sa projektom "zatvorenog sistema naplate karata", koji je Šteta kao ministar avansno platio, iako isti nikada nije isporučen niti realizovan? Pogađate, taj posao je avansno plaćen skoro pet miliona istoj toj firmi "BS Telecom".

Da li je šljunak, koji se mimo projekta u većim mjerama "trpao" u prugu, iz onog famoznog kamenoloma iz Jablanice?

Usput, šta na kraju bi sa tim kamenolomom, ima li on u konačnici veze sa nesrećom i tragedijom u Jablanici?

Zašto je kočnice servisirala firma bez ikakve reference i prethodnog iskustva?

Zašto su poslove na rekonstrukciji pruge i mreže, radile firme bez prethodnog iskustva i reference, iako ste ugovorili posao sa kinezima?

Kako je posao do 19 miliona eura, na kraju koštao preko 100 miliona KM i kako su svi ti ugovori i dalje tajni!?

Kako ste aneksirali te ugovore direktno sa podizvođačima?

Koje radove je taj izvođač morao raditi za Štetu privatno i da li ima dokaz da ih je platio?

Kako je Šteta tom istom izvođaču, dok je rekonstrukcija kasnila, dao određene dozvole i pristupne puteve na privatnom parkingu?

Koja je njihova uloga tokom poplava i čišćenja korita, da li je na taj način plaćen dio sredstava za prugu?

Gdje su nestale na desetine, a vjerovatno i na stotine tona teške stare šine?

Koliko je zapravo Šteta izreketario neke od izvođača, koji su se na kraju pokajali što su pristali da uopšte radi te poslove?

Zahiragić je naglasio da nakon ovih postoji još 19 pitanja, koja su još teža.

- Možda mi nećete odgovoriti, zapravo siguran sam da mi nećete odgovoriti konkretno kako sam vas pitao, možete samo pokušati ponovo skretati temu lošim spinovima. Međutim, meni možete izbjeći odgovore, ali doći će vrijeme u kojem ćete na njih morati odgovoriti pravnoj državi. Odgovoriti i odgovarati - zaključio je Zahiragić.