Predsjednik Republike Austrije danas sa članovima Predsjedništva BiH

Svečana ceremonija dočeka uz vojne počasti za predsjednika Republike Austrije Alexandera Van der Bellena bit će upriličena danas ispred zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon dočeka bit će održan Тêtе-à-têtе susret članova Predsjedništva BiH s austrijskom predsjednikom.

Za danas je najavljen i sastanak zvaničnih delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Austrije, nakon čega će biti odžana i konferencija za novinare.

U Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine danas će biti održan i Poslovni forum „Future Economic Prospects: Bosnia and Herzegovina-Republic of Austria“, na kojem će se obratiti predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović i predsjednik Republike Austrije Alexandera Van der Bellena, najavljeno je iz Predsjedništva BiH.

Van der Bellen danas će imati i sastanak sa članovima Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH .

Predsjednik Republike Austrije boravi od 13. do 16. aprila u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini.