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SARAJEVO

Predsjednik Republike Austrije danas sa članovima Predsjedništva BiH

U Vanjskotrgovinskoj komori BiH danas će biti održan i Poslovni forum „Future Economic Prospects: Bosnia and Herzegovina-Republic of Austria"

Predsjednik Republike Austrije. FENA

FENA

14.4.2026

Svečana ceremonija dočeka uz vojne počasti za predsjednika Republike Austrije Alexandera Van der Bellena bit će upriličena danas ispred zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon dočeka bit će održan Тêtе-à-têtе susret članova Predsjedništva BiH s austrijskom predsjednikom.

Za danas je najavljen i sastanak zvaničnih delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Austrije, nakon čega će biti odžana i konferencija za novinare.

U Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine danas će biti održan i Poslovni forum „Future Economic Prospects: Bosnia and Herzegovina-Republic of Austria“, na kojem će se obratiti predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović i predsjednik Republike Austrije Alexandera Van der Bellena, najavljeno je iz Predsjedništva BiH.

Van der Bellen danas će imati i sastanak sa članovima Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH .

Predsjednik Republike Austrije boravi od 13. do 16. aprila u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini.

# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# ALEXANDER VAN DER BELLEN
# AUSTRIJA
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