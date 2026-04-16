Komandant EUFOR-a primio u bazi Butmir predsjednika Austrije

Komandant EUFOR-a generalmajor Mauricio Fronda primio je u bazi Butmir predsjednika Austrije Aleksandera Van der Belena. Ovaj sastanak na visokom nivou za glavnu temu imao je trenutnu sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini.

U središtu razgovora bili su značaj kontinuirane podrške EUFOR-a vlastima Bosne i Hercegovine, kao i važnost trajne saradnje s domaćim institucijama u održavanju stabilnosti. Poseban naglasak stavljen je na blisko partnerstvo EUFOR-a s Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, uključujući tekuće aktivnosti zajedničke obuke osmišljene da unaprijede interoperabilnost i osiguraju operativnu spremnost za odgovor na svaki potencijalni sigurnosni izazov.

General Fronda naglasio je i značaj dragocjenog doprinosa pripadnika EUFOR-a iz Austrije, uvažavajući njihov profesionalizam i posvećenost ovoj misiji.

- Osoblje iz Austrije i dalje ima važnu ulogu u EUFOR-u - rekao je general Fronda i dodao da "njihova posvećenost, profesionalizam i stručnost predstavljaju značajan doprinos našim kolektivnim naporima da održimo sigurno i stabilno okruženje."

Tokom sastanka potvrđena je zajednička predanost miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, predanost koja je utemeljena na snažnoj međunarodnoj podršci i saradnji.

EUFOR nastavlja djelovati u skladu sa svojim mandatom u cilju podrške vlastima Bosne i Hercegovine, održavajući kredibilno, vidljivo i nepristrasno prisustvo, dok istovremeno djeluje u partnerstvu s domaćim i međunarodnim akterima kako bi pružio sigurno i stabilno okruženje svim građanima.