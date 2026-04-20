Kemal Ademović pristupio Crvenim linijama

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović odlučio je svoju političku budućnost nastaviti u novoosnovanoj stranci Crvene linije, nakon što je napustio Narod i pravdu.

Ova informacija potvrđena je na okupljanju koje su predstavnici Crvenih linija organizirali u Sarajevu, a kojem su prisustvovali članovi Osnivačke skupštine, aktivisti i simpatizeri. Povod susreta bio je zvaničan početak djelovanja stranke nakon završetka formalne procedure registracije.

Predsjednik stranke Rusmir Pobrić tom prilikom istakao je da su u međuvremenu uspostavljeni ključni elementi organizacije, uključujući upravljačku strukturu, operativna tijela i komunikacijske kanale. Najavio je i da će od 4. maja biti otvorene prostorije Centralnog ureda, čime će, kako je naveo, stranka dodatno intenzivirati svoje aktivnosti, posebno u kontekstu predstojećeg izbornog ciklusa.

Skupu je prisustvovao i Ademović, koji je u obraćanju kazao da je nakon izlaska iz Naroda i pravde dobio više ponuda za politički angažman u drugim strankama, ali da nijednu nije prihvatio.

„Najbolji program danas nudi upravo ova politička opcija, a ljudi koji je čine predstavljaju tim u koji vjerujem. Od danas sam i zvanično dio Crvenih linija“, poručio je Ademović, što je među prisutnima ispraćeno aplauzom.