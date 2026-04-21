Dan ruskih dobrovoljaca u Višegradu bez prisustva dobrovoljaca

Predsjednik Srpsko-ruske zajednice “Zavet” Savo Cvjetinović rekao je da ruskim dobrovoljcima nije bio dopušten ulazak u Bosnu i Hercegovinu i prisustvovanje Danu ruskih dobrovoljaca.

Cvjetinović je tokom svog obraćanja 21. aprila 2026. godine u Višegradu rekao da vlasti u BiH nisu dozvolile ruskim dobrovoljcima da uđu u državu i obilježe Dan ruskih dobrovoljaca, okupljanje koje Tužilaštvo BiH istražuje od 2022. godine.

- Donesena je odluka, negdje u BiH, da se ruskim dobrovoljcima ne dozvoli ulazak u BiH, i zbog toga ih danas ovdje nema. Došli su članovi njihovih porodica. Ova odluka pokazuje odnos druge strane, muslimanske i hrvatske, prema nama - rekao je Cvjetinović na događaju koji je okupio oko 100 ljudi.

Nije pružio detalje o zabrani ulaska za ruske dobrovoljce. Vlasti u BiH se o tome nisu javno očitovale.

Svake godine, 12. aprila u Višegradu se obilježava Dan ruskih dobrovoljaca. Članovi porodica ruskih dobrovoljaca redovni su gosti ovog događaja, s predstavnicima lokalnih vlasti.

Njihovo okupljanje Tužilaštvo BiH istražuje od 2022. godine, ali do sada nisu saopšteni rezultati o redovnom godišnjem događaju na kojem se odaje poštovanje i dobrovoljcima koji ratuju na strani Rusije u punoj invaziji na Ukrajinu, što je zabranjeno domaćim zakonima.

Kako je rečeno na skupu 21. aprila, pretpostavlja se da se oko 700 Rusa borilo u sklopu VRS-a, da ih je poginulo 37, a od toga sedam u borbama kod Višegrada. Većina njih se borila na višegradskom i sarajevskom ratištu.

Među okupljenima, prisustvovali su i učenici višegradske srednje škole, a skup su posmatrali i pripadnici EUFOR-a.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić je kazao da je “pomoć Srbima došla jedino od braće Rusa” te je pozdravio kćerke Aleksandra Kravčenka, dobrovoljca koji nije bio prisutan na ceremoniji.

- Ruska Federacija daje ogroman doprinos da se u međunarodnim organizacijama kroz razne rezolucije srpski narod ne okarakteriše kao genocidan - kazao je Ostojić.

Predsjednik Srpsko-ruske zajednice “Zavet” Savo Cvjetinović rekao je da je odnos Rusije i Srba “na genetskom nivou” i da je dolazak ruskih dobrovoljaca u BiH bio “genetski zov”.

- Često ruski uticaj nazivaju ‘malignim’, a njihov je prijeteći i brutalan i prosto mi nemamo izlaza. Ovaj pritisak koji trpimo i nametanje rješenja Srbima opominje da se vratimo na pravi put – Srbija, Republika Srpska i Rusija – sveto trojstvo - kazao je Cvjetinović.

Načelnik Opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je kako da su ruski dobrovoljci platili visoku cijenu te da su u “Republiku Srpsku došli u teškim vremenima”.

Predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije RS-a Milovan Gagić kazao je okupljenima da Rusiju i Srbe spaja “posebna veza” te da su oslonjeni jedni na druge.

- Moramo braniti sva načela koja Zapad pokušava da naruši. Da branimo krst i da branimo opstanak svijeta kakav treba biti. Daće Bog da Rusija, koja je sad u snazi, bude jača iz dana u dan jer samo tako imamo garant opstanka, ne samo pravoslavaca, jer ono što stiže mimo Rusije je kraj svijeta - rekao je Gagić.

Dan ruskih dobrovoljaca uvršten je u kalendar značajnih događaja Republike Srpske, a Državno tužilaštvo je 2022. godine formiralo predmet, nakon prijave Udruženja “Žena – žrtva rata” povodom najave “Obilježavanja dana ruskih dobrovoljaca”, 12. aprila.

Ranije istraživanje Detektora otkrilo je da višegradskom skupu prisustvuju bivši ruski dobrovoljci koji imaju važne uloge u udruženjima današnjih proruskih boraca u Ukrajini. Istraživanje je otkrilo da neki od bivših dobrovoljaca, koji dolaze u Višegrad, u ovom gradu otvoreno promovišu odlazak na strano ratište u Ukrajini, iako je podsticanje na pridruživanje stranoj vojnoj formaciji zakonom zabranjeno.