Učenici Osnovne škole „Šip“ posjetili Kinoteku BiH

Učenici Osnovne škole „Šip“ bili su u posjeti Kinoteci BiH, gdje su u kino-sali pogledali animirani film „Pinokio“. Roman „Pinokio“ je i lektira u planu i programu za učenike četvrtog razreda.

Prije projekcije imali su priliku da od uposlenika Kinoteke BiH i reditelja Mirze Pašića saznaju više o procesu nastanka filma na osnovu knjige, adaptaciji romana u scenarij, odabiru glumaca, sinhronizaciji i animaciji, te da pogledaju staru 16 mm kameru, 35 mm filmsku traku, scenarij, storyboard...

Učenici su prije projekcije zajedno otpjevali jednu pjesmicu, a potom su uživali u gledanju filma.