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PODNIO OSTAVKU

Vlado Đajić napustio SNSD: Osnovao svoju stranku

Zahvalan sam na saradnji koju smo imali u proteklih sedam godina do sada, kazao je

Vlado Đajić. Srna

Dž. R.

27.4.2026

Vlado Đajić, visoki funkcioner SNSD i bivši predsjednik Gradskog odbora, podnio je danas ostavku na članstvo i sve funkcije unutar Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

- Zahvalan sam na saradnji koju smo imali u proteklih sedam godina do sada, na koju sam ponosan i koja je imala sjajne rezultate u razvoju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, kao i u očuvanju i unapređenju institucija Republika Srpska – naveo je Đajić.

Kao pojedinac i patriota, dodaje on, u svim svojim kapacitetima ostaje na raspolaganju svima koji žele raditi u interesu Republike Srpske.

Kako saznaje Srpskainfo, Đajić je već registrovao svoju stranku pod nazivom Volja naroda - Vlado Đajić.

# SNSD
# OSTAVKA
# VLADO ĐAJIĆ
# STRANKA
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